  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب پنچ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس، سرگرد نصیر کوهزادی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی را به‌صورت مستمر در دستور کار دارند.

پلمب ۳ واحد صنفی به دلیل توزیع مواد مخدر

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، سه واحد صنفی که تحت پوشش فعالیت صنفی اقدام به خرده‌فروشی انواع مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روان‌گردان می‌کردند، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفتند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از این واحدها، مقادیری مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روان‌گردان غیرمجاز کشف شد و واحدهای مذکور پلمب شدند.

برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی

کوهزادی بیان کرد: همچنین دو واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی، کم‌فروشی و تضییع حقوق شهروندان، با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی پلمب و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شد.

تأکید پلیس بر رعایت حقوق شهروندان

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با تأکید بر حمایت پلیس از حقوق مردم گفت: رعایت انصاف و قانون‌مداری در شرایط اقتصادی موجود، مطالبه جدی از اصناف است و از کسبه‌ای که با درک شرایط معیشتی مردم در کنار شهروندان هستند، قدردانی می‌کنیم.

وی در پایان از همکاری مردم و اصناف قانون‌مدار با پلیس قدردانی کرد و افزود: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی دارد و پلیس با واحدهای صنفی متخلف برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6960527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها