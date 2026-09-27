به گزارش خبرنگار مهر، پلیس، سرگرد نصیر کوهزادی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی را بهصورت مستمر در دستور کار دارند.
پلمب ۳ واحد صنفی به دلیل توزیع مواد مخدر
وی افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی، سه واحد صنفی که تحت پوشش فعالیت صنفی اقدام به خردهفروشی انواع مواد مخدر و قرصهای مخدر و روانگردان میکردند، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفتند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از این واحدها، مقادیری مواد مخدر و قرصهای مخدر و روانگردان غیرمجاز کشف شد و واحدهای مذکور پلمب شدند.
برخورد با گرانفروشی و کمفروشی
کوهزادی بیان کرد: همچنین دو واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی، کمفروشی و تضییع حقوق شهروندان، با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی پلمب و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شد.
تأکید پلیس بر رعایت حقوق شهروندان
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با تأکید بر حمایت پلیس از حقوق مردم گفت: رعایت انصاف و قانونمداری در شرایط اقتصادی موجود، مطالبه جدی از اصناف است و از کسبهای که با درک شرایط معیشتی مردم در کنار شهروندان هستند، قدردانی میکنیم.
وی در پایان از همکاری مردم و اصناف قانونمدار با پلیس قدردانی کرد و افزود: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی دارد و پلیس با واحدهای صنفی متخلف برابر قانون برخورد خواهد کرد.
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