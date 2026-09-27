بازرسی قزوین برای تعیین تکلیف اراضی شلویری و گلچین ورود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست بررسی وضعیت اراضی شلویری و گلچین، ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان قزوین، فرماندار و شهردار الوند، مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق، گاز و آب و فاضلاب استان، معاون نظارت و بازرسی، سربازرسان گروههای سیاسی و قضایی و اقتصادی و معاون شهرسازی ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین حضور داشتند.
اراضی شلویری و گلچین طی دهههای گذشته با وجود برگزاری جلسات مختلف در سطح شهرستان و استان بهطور کامل تعیین تکلیف نشده و مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهای خدماتی از جمله آب، فاضلاب، برق و گاز همچنان در این محدوده ادامه دارد.
بازرسی کل استان قزوین با هدف بررسی موانع موجود و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی، این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
خمسه در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این اراضی اظهار کرد: اختلافات و چالشهای بین دستگاهی نباید موجب استمرار بلاتکلیفی اراضی و ایجاد مشکل برای مردم و متقاضیان شود و هر یک از دستگاههای ذیربط باید در چارچوب تکالیف قانونی خود، بهموقع نسبت به رفع موانع اقدام کنند.
وی افزود: ادارهکل راه و شهرسازی باید نقشههای کامل اراضی را با مختصات UTM و تمامی فایلها و مشخصات فنی در اختیار دستگاههای خدماترسان قرار دهد تا این دستگاهها بر اساس اطلاعات دقیق، نسبت به ارزیابی فنی و مالی طرح اقدام کنند.
بازرس کل استان قزوین ادامه داد: پس از ارائه نقشهها و اطلاعات فنی، دستگاههای خدماترسان باید موضوع را بررسی و برآورد اقدامات و هزینههای مورد نیاز را ارائه کنند و موانع و چالشهای قانونی و اجرایی خود را نیز بهصورت شفاف اعلام کنند.
خمسه همچنین بر تعیین متولی مشخص برای پیگیری این موضوع تأکید کرد و گفت: باید با ایجاد سازوکار مناسب و هماهنگی میان دستگاهها، روند تعیین تکلیف اراضی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز با جدیت دنبال شود.
در ادامه این نشست، شهردار الوند گزارشی از تعداد قطعات و وضعیت موجود اراضی ارائه کرد و معاون شهرسازی ادارهکل راه و شهرسازی استان نیز آخرین وضعیت جانمایی قطعات مرتبط با طرح جوانی جمعیت و چالشهای موجود را تشریح کرد.
مدیران شرکتهای خدماترسان نیز مسائل و موانع موجود در حوزههای آب و فاضلاب، برق و گاز و الزامات فنی ارائه خدمات به این اراضی را مطرح کردند.
بازرسی کل استان قزوین اعلام کرد روند اقدامات دستگاههای مسئول و اجرای تکالیف قانونی در این زمینه را در چارچوب وظایف نظارتی خود پیگیری خواهد کرد.
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