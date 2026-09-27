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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

شیخ نعیم قاسم: فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند

شیخ نعیم قاسم: فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان سید حسن نصرالله و سیدهاشم صفی الدین گفت: فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین به تجلیل از سیدالشهدای مقاومت خطاب به این شهید گفت: شما به سمبل و نمادی برای آزادگان دنیا تبدیل شده اید. شمار رهبر مقاومت بین المللی و الهام بخش آزادگان جهان هستید. شما از میان ما رفتی و آموز هایتان باقی است و نور بخشش شما همچنان به ما عزم و اراده می دهد. شما یک حزب، یک مقاومت و یک جنبش مردمی ثابت قدم و قوی ساختید و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: شما پرچم فلسطین را برافراشتید و آن را در زندگی ما کاشتید و فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند و آزادسازی سرزمین ما اولویت ما خواهد بود.

وی خطاب به سید هاشم صفی الدین نیز بیان کرد: مسیر شما پر از جهاد و کار در حزب الله است و شما یار و یاور سید شهدای امت سید حسن بودید. شما همچنان چراغ راه مقاومت و مبارزان مقاومت خواهید بود.

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کد مطلب 6960532

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