کشف ۱۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر دپوی غیرمجاز مقادیر زیادی سوخت در یکی از پارکینگهای مجتمع در محدوده شهرری، بررسی موضوع در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۷۲ قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، با هماهنگی قضایی به پارکینگ مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی ری ادامه داد: در بازرسی از محل، یک هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشف شد.
مافی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.
وی در پایان بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
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