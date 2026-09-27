  1. استانها
  2. تهران
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

کشف ۱۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرری

کشف ۱۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرری

ری- فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف ۱۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی در محدوده شهرری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرمجاز مقادیر زیادی سوخت در یکی از پارکینگ‌های مجتمع در محدوده شهرری، بررسی موضوع در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۷۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، با هماهنگی قضایی به پارکینگ مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: در بازرسی از محل، یک هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف شد.

مافی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

وی در پایان بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6960552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها