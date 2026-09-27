وزارت امور خارجه: مقاومت لبنان تا محاکمه عاملان ترور ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (توبه، آیه ۱۱۱)
دومین سالگرد شهادت مرد بزرگ لبنان و مجاهد نستوه جهان اسلام، سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان، فرصتی است برای بزرگداشت مردی که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای اسلام، عزت و استقلال لبنان، دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری و توسعهطلبی دشمن صهیونیستی سپری کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یاد و مرام شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفیالدین و دیگر بزرگان و یاران شجره طیبه مقاومت را گرامی میدارد و به روح بلند قائد امت حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای درود میفرستد.
گرامیداشت یاد شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای راه مقاومت، از حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تا یحیی سنوار و محمد الغماری و خیل زنان و مردان شریف و کودکان معصومی که در مسیر دفاع از عزت و کرامت انسانی در برابر تروریسم، اشغالگری و سیطرهجویی استعماری صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسیدهاند، حرمتگذاری به مکتب و اندیشهای است که تسلیم در برابر ظلم را برنمیتابد و حاضر به قربانیکردن عزت و کرامت انسانی در برابر اشغالگری، آپارتاید و زورگویی نیست.
نصرالله بزرگ، طی سه دهه رهبری دلیرانه مقاومت لبنان علیه تجاوز و اشغالگری صهیونیستها و حامیان آمریکایی آنها، الگویی بیبدیل از شجاعت، بصیرت، هوشمندی و اقتدار در برابر اهریمنیترین باند مافیایی تاریخ ثبت کرد که آثار آن برای همیشه در ذهن و فرهنگ مردم لبنان و منطقه جاری خواهد ماند. بدون تردید مردم لبنان و منطقه امروز پیش از هر زمان حیات جسمانی آن مرد بزرگ قدر و ارزش مجاهدتهای وی را درک میکنند. امروز مردم لبنان، منطقه و جهان بیش از هر زمانی این واقعیت را لمس میکنند که مقابله با اشغالگری و جنگافروزی رژیمی نژادپرست و خودکامه که هیچ حد و مرزی در جنایت و سبعیت نمیشناسد و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست، نیازمند استمرار مقاومت عزتمندانه است.
وزارت امور خارجه بار دیگر جنایت شنیع و نابخشودنی تروریستهای صهیونیست در حمله به لبنان و ترور سید حسین نصرالله و همراهان باوفایش، از جمله شهید سردار عباس نیلفروشان، را به شدت محکوم میکند و وظیفه اخلاقی و حقوقی-بینالمللی همه کشورها را برای محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایت یادآور میشود. بدون تردید هر زمان که گذر نه زمان و نه تکرار و انباشت جنایات، کمترین خللی در مطالبه عدالت و مجازات جنایتکاران ایجاد نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران با درک جایگاه خطیر لبنان بهعنوان کشوری که در مجاورت یک موجودیت اشغالگر و تروریست قرار دارد، در موضع اصولی خود مبنی بر حمایت از استقلال، تمامیت سرزمینی، حاکمیت و وحدت ملی لبنان ثابتقدم است و بر این باور است که لبنان قوی، مستقل و برخوردار از توان دفاع از مردم و سرزمین خود، از ارکان ثبات و امنیت پایدار منطقه کل است.
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ
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