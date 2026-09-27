https://mehrnews.com/x3db6c ۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6960704 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ پایداری ۲۱۱ روزه؛ تجدید عهد مردم دیار آفتاب با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو پایداری ۲۱۱ روزه و تجدید عهد مردم دیار آفتاب با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6960704 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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