به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی قاضیعسگر در مراسم گرامیداشت شهدای منا در حرم حضرت عبدالعظیم (ره) ، ضمن یادآوری وقایع تلخ این حادثه، از تلاشهای انجام شده برای مستندسازی این واقعه خبر داد.
تولیت آستان مقدس با اشاره به اقدامات پژوهشی انجام شده گفت: مجموعه بسیار مهمی برای ثبت این حادثه بزرگ فراهم شده است؛ از جمله بیش از ۸۰۰ مصاحبه با تمامی کسانی که در صحنه حادثه حضور داشتند و نجات یافتند، و همچنین مصاحبه با خانوادههای شهدای منا. این مستندات هم در قالب اثر مکتوب و هم به صورت سیدی آماده شده است.
وی افزود: ما همچنین مجموعهای اختصاصی در ۱۲ جلد مربوط به حج خونین سال ۶۶ تهیه کردهایم که در اختیار خانوادههای عزیز قرار میگیرد تا از این مستندات استفاده کنند.
سیدعلی قاضیعسگر در ادامه سخنان خود به چالشهای موجود در مسیر پیگیری حقوقی شهدا اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع حادثه، پیگیریهای حقوقی بسیاری انجام شد، اما متأسفانه به دلیل روابط برخی دولتها با عربستان، این موضوع در مسیر رسیدگی به حقوق خانوادهها دچار مشکل شد و این پرونده همچنان باز مانده است.
وی تأکید کرد: با این حال، معتقدیم با برقراری شرایط طبیعی و رسیدن به پیروزی نهایی، این پرونده باید مجدداً به جریان بیفتد و این کمترین وظیفهای است که باید در قبال خانوادههای عزیز شهدای منا انجام شود. همچنین هدف ما این است که این مستندات را به زبانهای دیگر ترجمه کرده و در سطح جهانی منتشر کنیم.
تولیت آستان مقدس با بیان اینکه صحنههای حادثه منا هرگز از خاطره وی پاک نمیشود، گفت: آن سال، سختترین سال در طول دوران خدمتگزاری من بود. حضور در صحنه حادثه و دلداری دادن به خانوادههایی که در آن لحظات سرنوشت عزیزانشان مشخص نبود، صحنههایی است که همیشه در ذهنم نقش بسته است.
وی در پایان با اشاره به شهادت بسیاری از مسلمانان در حوادث اخیر، از خداوند متعال خواست که خون این عزیزان را ضایع نکند و راه پیروزی نهایی ملت اسلام را هموار سازد.
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