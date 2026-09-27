توقیف ۲۵ وسیله نقلیه متخلف در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طی ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی را اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با شناسایی و رصد مخفیگاه سارقان، چهار نفر را دستگیر کردند و در بازرسی از محل اختفای آنان، تعدادی اموال مسروقه از جمله ضبط و باند خودرو، کابل برق و شیرآلات کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: در ادامه تحقیقات انجام‌شده، ۱۳ فقره انواع سرقت نیز کشف و موضوع برای انجام مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

توقیف ۲۵ خودرو و موتورسیکلت متخلف

مهدوی‌کیا با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن، تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک یا دارای تخلفات مشهود شناسایی و توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد در پایان با قدردانی از همکاری مردم، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.