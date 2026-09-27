کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در راستای اجرای وظایف ذاتی و مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سوداگر مرگ شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان، در جریان این عملیات اقدام به بازرسی دقیق از آنان کردند که در نتیجه آن ۱۲ کیلو و ۷۷۵ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

متهمان تحویل مراجع قضایی شدند

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی تصریح کرد: پلیس در راستای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود مواد مخدر به جامعه، با تمام توان به مبارزه با سوداگران مرگ ادامه خواهد داد.