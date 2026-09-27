  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در چگنی

کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در چگنی

چگنی- فرمانده انتظامی چگنی از کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در راستای اجرای وظایف ذاتی و مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سوداگر مرگ شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان، در جریان این عملیات اقدام به بازرسی دقیق از آنان کردند که در نتیجه آن ۱۲ کیلو و ۷۷۵ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

متهمان تحویل مراجع قضایی شدند

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی تصریح کرد: پلیس در راستای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود مواد مخدر به جامعه، با تمام توان به مبارزه با سوداگران مرگ ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6960742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها