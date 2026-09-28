https://mehrnews.com/x3dbBL ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6961907 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ قرار دویست و دوازدهم تالشیها در میدان تالش- همزمان با شب دویست و دوازدهمین شب تجمعات، تالشیها بر تداوم حضور خود در میدان تاکید کردند. دریافت 10 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6961907 کپی شد مطالب مرتبط موج دویست و دوازدهم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب روایت مهر از دویست و دوازدهمین حضور شبانه مردم آستانه در تجمعات تالش میزبان رقابتهای سهجانبه چوگان ساحلی به مناسبت هفته دفاع مقدس ظرفیت های بومی گیلان در قاب «کادوس فیلم» روایت میشود برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش
نظر شما