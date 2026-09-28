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۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

قرار دویست و دوازدهم تالشی‌ها در میدان

قرار دویست و دوازدهم تالشی‌ها در میدان

تالش- همزمان با شب دویست و دوازدهمین شب تجمعات، تالشی‌ها بر تداوم حضور خود در میدان تاکید کردند.

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فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6961907

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