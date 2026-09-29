برگزاری یادواره تئاتر خیابانی «روایت حماسه» در بیرجند

محمود رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه درخشش هنرمندان تئاتر خراسان جنوبی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، نمایش خیابانی «بازی کلمات» توانست نظر هیئت انتخاب بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت را جلب کرده و در جمع آثار منتخب مرحله بازبینی قرار گیرد.

وی با اشاره به کیفیت آثار ارسالی به این دوره از جشنواره اظهار کرد: هیئت انتخاب بخش «سردار آسمانی» جشنواره شامل محمود فرهنگ، رحمان هوشیاری و ابوالفضل همراه، پس از بررسی و ارزیابی دقیق ۳۱۶ طرح و ایده ارسالی از سراسر کشور، در نهایت ۷۴ اثر را بدون اولویت به عنوان آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی معرفی کردند که نام نمایش «بازی کلمات» از استان خراسان جنوبی نیز در این فهرست قرار دارد.

به گفته رمضانی، بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا یادواره تئاتر خیابانی «روایت حماسه» از ۳۱ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۵ با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردی‌های دوران هشت سال جنگ تحمیلی و ترویج فرهنگ مقاومت در حال برگزاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: نمایش «بازی کلمات» هم به عنوان یکی از آثار این رویداد، روزهای هفتم و هشتم مهرماه در شهر بیرجند اجرا می‌شود.

رمضانی ابراز امیدواری کرد که حضور هنرمندان استان در این جشنواره ملی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی باشد.