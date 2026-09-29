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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

سوت رقابت‌های لیگ فوتسال بزرگسالان مناطق کشور در فردوس زده شد

سوت رقابت‌های لیگ فوتسال بزرگسالان مناطق کشور در فردوس زده شد

بیرجند- لیگ فوتسال بزرگسالان مناطق کشور، گروه چهارم، به میزبانی فردوس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ فوتسال بزرگسالان مناطق کشور با میزبانی فردوس در حال برگزاری است و در نخستین روز این رقابت‌ها در مرحله اول گروه چهارم لیگ مناطق فوتسال بزرگسالان کشور، در سالن شهید صمدی فردوس سه دیدار جذاب و پرگل برگزار شد.

در این دیدار، تیم طلای سرخ زاوه با نتیجه ۹ بر یک از سد آهن‌آلات سازه بردسیر عبور کرد.

همچنین تیم سیب گرافیک شیروان با نتیجه ۲ بر یک تیم تولیدی لیدان سیستان و بلوچستان را شکست داد.

در ادامه این رقابت‌ها، تیم سیمان باقران با نتیجه ۳ بر ۲ شهرداری فردوس را شکست داد.

رقابت‌های گروه چهارم لیگ مناطق فوتسال بزرگسالان کشور با حضور تیم‌های حاضر و به میزبانی شهرداری فردوس در سالن شهید صمدی ادامه دارد.

کد مطلب 6962012

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