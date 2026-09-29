به گزارش خبرنگار مهر٬ مهراب کیانی صبح سه‌شنبه در نشست کمیته علمی و پژوهشی دانشگاهیان سومین کنگره شهدای استان بوشهر اظهار داشت: خلأ هویتی و کمبود قهرمان در ذهن نسل جوان، مهم‌ترین آسیب امروز جامعه است و کنگره شهدا می‌تواند این خلأ را با معرفی قهرمانان واقعی که در همین نزدیکی زندگی می‌کنند، جبران کند.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره شهدای استان بوشهر با تأکید بر نقش کتاب‌خوانی در دانشگاه اظهار کرد: بخشی از فضای تخصصی کتاب، کتاب‌خوانی است و موتور محرکه کتاب‌خوانی فضای دانشگاه به شمار می‌آید؛ بنابراین مدل کتاب‌خوانی باید ابتدا سراغ دانشگاه و سپس سراغ مدرسه برود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: بسیج دانشجویی و کانون‌های فرهنگی کنگره را همراهی می‌کنند.