به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر شکراللهی شامگاه دوشنبه در چهارمین همایش جمعیت حافظان انقلاب اسلامی بخش کلاچای که در شهر واجارگاه برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران نسبت به امام راحل، آرمان‌های انقلاب و شهدا تعهدی عمیق و تزلزل‌ناپذیر دارد.

وی با بیان اینکه ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است، افزود: مردم ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.

جانشین سابق فرماندهی دانشگاه امام خمینی (ره) نیروی دریایی سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان، تصریح کرد: اگر امروز ایران اسلامی از عزت و اقتدار برخوردار است، به برکت مقاومت، ایستادگی و مجاهدت شهداست.

شکراللهی ادامه داد: تا زمانی که ملت ایران در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام حرکت کند، دشمنان نخواهند توانست خدشه‌ای به جمهوری اسلامی ایران وارد کنند.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های اخیر، گفت: ملت ایران در این عرصه‌ها نیز از نظام جمهوری اسلامی حمایت کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف و خواسته‌های خود دست پیدا کنند.

جانشین سابق فرماندهی دانشگاه امام خمینی (ره) نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه نوع مواجهه با دشمن در شرایط کنونی ابعاد مختلفی دارد، افزود: امروز نبرد ما با دشمن صرفاً نظامی نیست، بلکه در عرصه‌های ایمانی و اعتقادی نیز جریان دارد و باید نسبت به این موضوع هوشیار بود.

شکراللهی همچنین با اشاره به نقش رهبری امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: هدایت و رهبری امام راحل موجب شد مردم و نیروهای مسلح در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند و اجازه ندهند حتی وجبی از خاک ایران اسلامی در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

ضرورت حرکت مسئولان در مسیر رهنمودهای رهبری

«حبیب آقاجانپور» مسئول برگزاری چهارمین همایش جمعیت حافظان انقلاب اسلامی بخش کلاچای نیز در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این همایش، آن را فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های انقلاب، شهدا و ولایت فقیه عنوان کرد.

وی با اشاره به برخی مطالبات و انتظارات جمعیت حافظان انقلاب اسلامی اظهار کرد: انتظار می‌رود سران سه قوه در راستای فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند. آقاجانپور همچنین با اشاره به موضوع حجاب و عفاف در جامعه، خواستار اتخاذ سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به این موضوع شد و شرایط موجود را نیازمند توجه و اقدام مسئولان دانست.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با تلاش مسئولان، گام‌های عملی و مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شود.