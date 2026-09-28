توزیع ۲ هزار و ۲۰۰ تن بذر گندم در بین کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از شرکت تولید و فرآوری بذر اتحادیه تعاونی روستایی خرمآباد با اشاره به وضعیت تأمین بذر گندم در استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن بذر گندم در طبقات مختلف برای تأمین نیاز کشاورزان استان آماده تحویل است.
توزیع ۴ هزار و ۵۰۰ تن بذر بین کارگزاران شهرستانها
محمدیپور افزود: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ تن انواع بذر گندم در طبقات مختلف بین کارگزاران شهرستانها توزیع شده است که از این میزان، دو هزار و ۲۰۰ تن در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: روند توزیع بذر در شهرستانهای استان بهصورت مستمر در حال انجام است و هماهنگیهای لازم برای تأمین و توزیع بهموقع بذر مورد نیاز کشاورزان در حال پیگیری است.
تأکید بر تسریع دسترسی کشاورزان به بذر
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر اهمیت هماهنگی میان مجموعههای مرتبط در فرآیند تأمین و توزیع بذر تأکید کرد و گفت: تسریع در روند دسترسی کشاورزان به بذر مورد نیاز فصل کشت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان بخشهای مختلف مرتبط با تأمین، آمادهسازی و توزیع بذر باید بهگونهای باشد که نیاز کشاورزان در زمان مناسب تأمین و بذر مورد نیاز فصل کشت بدون وقفه در اختیار آنان قرار گیرد.
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