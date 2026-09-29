شهریاری: سفره سلامت مردم با مسئولان فرق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری اظهار داشت: ما در قوانین همیشه آرزوهایمان را می‌نویسیم و در مورد پزشک خانواده نیز نوشته بودیم کل طرح در سال اول اجرا شود، طرح بسیار وسیعی است و با توجه به شرایط کشور، جنگ، تحریم‌ها و فشارها، دولت می‌توانست لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا اجرای آن به تاخیر بیافتد اما چون قانون است و چنین اقدامی انجام نشده، وزارت بهداشت موظف است آن را هر طور شده شروع کند و پیش ببرد.

وی ادامه داد: امیدواریم مشکلات طرح را برطرف کنند و این طرح یک خدمت خوب برای مردم باشد، چرا که معتقدیم تنها راه عدالت در سلامت، اجرای درست پزشک خانواده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: در تمام دنیا که این طرح اجرا شده، رضایتمندی مردم را به همراه نداشته است چرا که فرد ابتدا به یک پزشک مشخص مراجعه می‌کند و در صورت نیاز، از طریق همان پزشک به متخصص یا بیمارستان ارجاع می‌شود.

اجرای پزشک خانواده نیازمند همکاری مردم و پزشکان است

وی افزود: اکنون حتی برای کوچکترین مشکل هم فکر می‌کنیم باید به پزشک فوق تخصص مراجعه کنیم، بنابراین اجرای پزشک خانواده نیازمند همکاری مردم است و مهم تر از همه، پزشکان نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

شهریاری با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات سلامت، گفت: رئیس جمهوری بارها در مجلس و دولت تاکید کرد که سفره‌ای که ما برای خودمان می‌اندازیم باید برای مردم هم باشد اما اکنون سفره‌ای که برای مردم انداخته‌ایم با سفره‌ای که برای مجلسی‌ها، دولتمردان، قوه قضاییه، بانک‌ها و نفتی‌ها گذاشته‌ایم، متفاوت است و این یک نوع بی عدالتی است.

اجرای موفق پزشک خانواده باید همه مملکت و ملت را دربرگیرد

وی تاکید کرد: ضروری است این طرح به صورتی اجرا شود که اگر قرار است کامل اجرا شود و موفق باشد، همه مملکت و ملت را دربر بگیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر کسی نخواست از این سیستم استفاده کند، می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و خدمات بگیرد، در قانون نیز این طور نیست که فرد حتما موظف باشد از این سیستم استفاده کند و اگر تمایلی به استفاده نداشت، می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند.

وزارت بهداشت موظف به اجرای طرح پزشک خانواده است

وی با اشاره به محدودیت منابع، گفت: با توجه به محدودیت منابع، بهترین موقع برای انجام این طرح است چون اجرای پزشک خانواده قانون است و دولت باید آن را اجرا کند؛ مگر اینکه دولت لایحه می‌داد و از مجلس اجازه می‌گرفت که به عنوان مثال اجرای طرح یک سال، دو سال یا سه سال به تاخیر بیفتد، اما چون چنین درخواستی مطرح نشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است آن را اجرا کند البته بسیاری از دستگاه‌ها باید همکاری کنند که متاسفانه به دلیل مشکل منابع مالی، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و باید برای رفع این مشکلات همکاری شود.