زخمی شدن ۳۸ ملوان و تفنگدار نیروی دریایی آمریکا طی ماه جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه میلیتری تایمز گزارش داد که در جریان عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه طی سپتامبر جاری ۲۹ ملوان و ۹ تفنگدار نیروی دریایی این کشور زخمی شده اند.

شبکه آمریکایی ان بی سی نیوز نیز روز گذشته خبر داد ۸ تفنگدار دریایی آمریکا در حمله یک موشک کروز ضد کشتی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز در ۱۴ سپتامبر زخمی شدند؛ حادثه‌ای که جزئیات آن چند روز پس از وقوع در رسانه‌های آمریکا منتشر شد.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از ۳ مقام این کشور گزارش داد، این ۸ تفنگدار دریایی هنگام حمله روی کشتی مذکور حضور داشتند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که پنتاگون به صورت چراغ خاموش و بی سر و صدا آمار نظامیان آمریکایی زخمی شده در جنگ با ایران را افزایش داده و به روز رسانی می کند.