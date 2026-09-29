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۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۹

روبیو: تهدیدات ایران برای حمله به منافع آمریکا را جدی می‌گیریم

روبیو: تهدیدات ایران برای حمله به منافع آمریکا را جدی می‌گیریم

وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد: ایران آمریکا را به حمله به منافع این کشور در نقاط مختلف جهان تهدید کرده و واشنگتن این تهدیدها را بسیار جدی می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز مدعی شد که ایران آمریکا را به حمله به منافع این کشور در نقاط مختلف جهان تهدید کرده است و واشنگتن این تهدیدها را «بسیار جدی» می‌گیرد.

روبیو با تهدید ضمنی ایران مدعی شد: اگر هر یک از منافع آمریکا هدف حمله قرار گیرد، پیامدهایی در پی خواهد داشت.

وی درباره حوادث اخیر در انگلیس نیز گفت که آنچه در این کشور طی تعطیلات آخر هفته رخ داد، «تهدیدی بسیار جدی» بوده است.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد: ایران در تلاش بود تعداد بسیار زیادی پهپاد، موشک و سلاح‌های متعارف در اختیار داشته باشد.

روبیو در ادامه ادعاهای خود و بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه افزود که ایران قصد داشت از زرادخانه خود برای تهدید منطقه و نیروهای آمریکایی استفاده کند و سپس به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کند.

وی با دستآوردسازی برای ترامپ مدعی شد: در آستانه آن بودیم که یک کره شمالی در خاورمیانه ببینیم و رئیس‌جمهور ترامپ مانع از وقوع آن شد.

روبیو درباره تنگه هرمز نیز مدعی شد که این تنگه اکنون باز است و جریان انتقال نفت از آن به سطوح پیش از آغاز درگیری نزدیک می‌شود.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در اظهارنظری گستاخانه مدعی شد: مشکل ایران در خود این کشور نیست، بلکه در نظامی است که بر آن حکومت می‌کند.

روبیو افزود: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، می‌توانست بر تنگه هرمز مسلط شود و برای عبور از آن عوارض وضع کند.

وی در ادامه بدون اشاره به بحران قیمت سوخت در آمریکا که در نتیجه سیاست های اشتباه ترامپ در منطقه ایجاد شده است، مدعی شد: اقتصاد ایران اکنون با «وضعیتی فاجعه‌بار» روبه روست و به‌سرعت به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود.

روبیو در پایان بدون اشاره به تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران از منابع مالی خود برای تأمین مالی تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کند.

کد مطلب 6961971

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    نظرات

    • عل IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      1 0
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      کی به ما میگه تروریست خوب مردک بی عقل شما که تو هر کشوری مدیریت غارت ترور.جنگ میکنین
    • صادق IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      0 2
      پاسخ
      روبیو هم مثل اربابش ترامپ زبون نفهمه وزبانش زبان زوروقلدریه اما این احمقها هنوز ایرانیها رونشناختن و نمیدونن نژادفارس آریایی باهوش سرشاروشجاعت وصف ناپذیرش قادره در هر شرایطی قرعه رو به نام خودش برگردونه وپوزه دشمنانش رو به خاک ذلت بماله.واقعا شرم آوره برای یک به اصطلاح ابرقدرتی مثل آمریکا همراه با اسرائیل که هر دو با قدرت هسته ای همراه با چندین کشور عربی خائن به ایران حمله کنند و شکست سختی بخورند.روبیو بدونه باکشورهایی که برعلیه ایران بسیج کردن هیچ غلطی نمیکنن وملت ایران یک تنه همشون روحریفن.✌

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