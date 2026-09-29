بیرانوند در رده چهاردهم تراپ انفرادی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، راند پنجم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و محمد بیرانوند با کسب ۱۱۵ امتیاز و جایگاه چهاردهم به کار خود پایان داد و تنها با ۲ امتیاز اختلاف از صعود به فینال باز ماند.



محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز، در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز و در راند پنجم ۲۴ امتیاز کسب کرد.



فردا در آخرین روز از مسابقات تیراندازی، مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در تراپ میکس در خط آتش قرار می‌گیرند.