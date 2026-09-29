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۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۹

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

بیرانوند در رده چهاردهم تراپ انفرادی ایستاد

بیرانوند در رده چهاردهم تراپ انفرادی ایستاد

رقابت‌های تراپ انفرادی مردان با کسب جایگاه چهاردهم توسط محمد بیرانوند به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، راند پنجم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و محمد بیرانوند با کسب ۱۱۵ امتیاز و جایگاه چهاردهم به کار خود پایان داد و تنها با ۲ امتیاز اختلاف از صعود به فینال باز ماند.

محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز، در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز و در راند پنجم ۲۴ امتیاز کسب کرد.

فردا در آخرین روز از مسابقات تیراندازی، مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در تراپ میکس در خط آتش قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6961975

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