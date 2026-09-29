به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله قبادی با اعلام این خبر گفت: شهر یاسوج از هفتم تا دهم مهرماه میزبان رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، هیئت‌رئیسه اتاق ایران و جمعی از مسئولان ملی و استانی خواهد بود.

وی افزود: در مسیر انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این رویداد، حمایت‌های قابل توجهی از سوی مسئولان ملی و استانی دریافت شد و همکاری دولت در استان با بخش خصوصی در این زمینه مثال‌زدنی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: این برنامه صرفاً یک گردهمایی نیست، بلکه نخستین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی است که با حضور مقامات مهم دولتی، از جمله رئیس صندوق توسعه ملی، دبیر هیئت دولت، معاونان وزیر، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران و دیگر مسئولان برگزار می‌شود.

قبادی تصریح کرد: برگزاری چنین نشستی در یاسوج می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی و طرح مستقیم مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه این رویداد به صورت زنده از رسانه ملی و رسانه استانی پخش خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، ایجاد بستری برای گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و فعالان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم نتایج این نشست و جلسه شورای گفت‌وگو بتواند مسیرهای جدیدی برای تسهیل امور بازرگانی و صنعتی در کشور و استان ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با قدردانی از همکاری استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی استان در فراهم کردن مقدمات میزبانی این رویداد ملی، بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از بازیگران اصلی عرصه توسعه اقتصادی هستند و تقویت جایگاه و نقش بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مؤثر باشد.