به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء عراق، «ناظم السعیدی» رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء عراق، در مراسم سالگرد شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: در منطقه منازعه ایدئولوژیک و ژئوپولیتیک پیچیده‌ای جریان دارد که هدف دشمن از آن، فروپاشی محور مقاومت و تحمیل نظم نوین جهانی با توسل به قدرت است.

وی افزود: ایستادگی مجاهدان مسلمان در محور مقاومت با جلوداری ایران، مهم‌ترین عامل در ناکام گذاشتن پروژه‌های سلطه‌جویانه است. به گواهی تاریخ، هرکس سلاح خود را زمین گذاشته، مورد خیانت قرار گرفته است. آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهند و فقط زبان زور را می‌فهمند.

او گفت: آمریکا به بهانه امنیت ملی، حق استقرار پایگاه در سراسر جهان را برای خود قائل است؛ اما از شیعیان عراق خواسته می‌شود در برابر دشمن متجاوز و زورگو، از سلاح و امنیت خود دست بکشند!

وی افزود: بیانیه‌های محکومیت و ابراز انزجار کافی نیست و اکتفا به مخالفت رسانه‌ای، شانه خالی کردن آشکار از مسئولیت‌های اخلاقی و سیاسی است.

او تاکید کرد: ما خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده و فوری پارلمان هستیم تا جلوی مشارکت عراق در تحریم ظالمانه ایران را بگیرند. کشور باید از حضور آمریکا پاکسازی و دارایی‌های عراق آزاد شود. اگر پارلمان تعلل کند، مطالبه ما تعلیق عضویت نمایندگان فراکسیون‌های مخالف و توقف فعالیت وزیران آن‌ها در دولت هستیم.

وی تصریح کرد: همه فرودگاه‌های عراق باید به‌روی پروازهای ایران گشوده باشند و متقابلا، از کمپانی‌های انگلیسی پاک‌سازی شوند و تأمین امنیت و نگهداری آن‌ها به‌طور کامل به شرکت‌های داخلی واگذار شود.

السعیدی گفت: نقشه دشمن برای جبران شکست‌های میدانی، کشاندن نهادهای امنیتی به رویارویی با مقاومت و شعله‌ور کردن فتنه طائفه‌ای است. تسلیم‌طلبان به بهانه واقع‌گرایی سیاسی، نفوذ و سازشکاری را توجیه می‌کنند؛ اما موضع اساسی ما، یاری مظلومان است.

او بیان کرد: تأکید می‌کنیم که مقاومت همچنان پابرجاست و حشد نیز باقی خواهد ماند. تلاش‌های شهدا و مجاهدان، تنها ضامن حاکمیت و ثبات عراق است.