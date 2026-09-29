خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: ووشو البرز در سال‌های اخیر تلاش کرده است در کنار حضور در رقابت‌های قهرمانی، با توسعه فعالیت‌های پایه، استعدادیابی و افزایش میزبانی مسابقات، جایگاه خود را در ورزش استان تقویت کند؛ مسیری که حضور نمایندگان البرز در تیم‌های ملی و رقابت‌های آسیایی نیز بخشی از ظرفیت آن را نشان می‌دهد.

اسماعیل سایه‌افکن، رئیس هیأت ووشو استان البرز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت ووشوکاران استان، حضور نمایندگان البرز در رقابت‌های آسیایی، برنامه‌های میزبانی، شرایط زیرساختی و طرح‌های استعدادیابی توضیح داد.

*عملکرد ووشو البرز را در سال جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استان البرز یکی از استان‌های بسیار فعال در حوزه ووشو است. در ارزیابی عملکرد هیأت‌های استانی موفق شدیم رتبه پنجم را کسب کنیم و سه پله صعود داشته باشیم. این اتفاق حاصل تلاش مجموعه هیأت، مربیان و ورزشکاران است.

*شرایط نمایندگان البرز در رقابت‌های آسیایی چگونه است؟

اعضای تیم ملی در حال رقابت هستند و برای همه آنها آرزوی موفقیت داریم. خانم کریمی از استان البرز نیز سرمربی تیم تالو بانوان است و امیدواریم عملکرد موفقی داشته باشد.

چند روز پیش نیز خانم کیانی از ووشوکاران کشورمان که پرچم‌دار کاروان بودند، با اختلاف بسیار کمی در جایگاه چهارم قرار گرفتند. امیدواریم سایر ورزشکاران موفق‌تر باشند.

در پنج یا شش رشته شانس کسب مدال داریم و امیدواریم بچه‌ها بتوانند به این موفقیت دست پیدا کنند.

*با توجه به تجربه میزبانی البرز، برنامه‌ای برای برگزاری مسابقات ملی در استان دارید؟

سال گذشته استان البرز برای میزبانی مسابقات بانوان تلاش زیادی کرد. با توجه به مشخص شدن تقویم سال جدید میلادی، در جلسه‌ای که با فدراسیون خواهیم داشت تلاش می‌کنیم میزبانی‌های بیشتری را برای استان بگیریم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز نیز همواره حامی ورزشکاران بوده‌اند و از ایشان تشکر می‌کنیم. حضور ایشان در اردوهای بازی‌های آسیایی نیز نشان‌دهنده حمایت از ورزشکاران استان است.

امیدواریم بتوانیم پیش از اعزام‌های سال آینده، که حدود خردادماه خواهد بود، مسابقات و اردوهای بیشتری را در البرز برگزار کنیم.

*مهم‌ترین نقطه‌ای که ووشو البرز نیازمند تقویت است کجاست؟

اگر بخواهیم نقطه‌ای را که نیاز به تقویت بیشتری دارد مطرح کنیم، موضوع زیرساخت‌ها و تجهیزات است. مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز بر تقویت زیرساخت‌ها تأکید داشته‌اند.

با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت تجهیزات، تأمین امکانات مقداری دشوار شده است. امیدواریم با حمایت مسئولان و فدراسیون بتوانیم این بخش را ارتقا دهیم.

از نظر فعالیت هیأت‌ها و برنامه‌های اجرایی شرایط خوبی داریم و در استان فعالیت‌های مناسبی در حوزه ورزش‌های رزمی انجام می‌شود.

*برای رفع این کمبودها چه اقدامی انجام خواهید داد؟

این موضوع را در نخستین جلسه با فدراسیون مطرح می‌کنیم و امیدواریم برای تأمین تجهیزات هیأت ووشو البرز حمایت لازم صورت گیرد. تقویت امکانات می‌تواند به توسعه فعالیت ورزشکاران و افزایش کیفیت تمرینات کمک کند.

*وضعیت لیگ تالو چگونه است؟

برنامه ما این است که حدود ۱۰ روز پس از بازگشت ورزشکاران از بازی‌های آسیایی، فعالیت‌های لیگ را آغاز کنیم. ثبت‌نام مسابقات نیز از طریق سایت فدراسیون در حال انجام است. ثبت‌نام بخش جوانان به پایان رسیده و ثبت‌نام بزرگسالان نیز در حال انجام است.

*برای جذب ورزشکاران جدید و استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

فدراسیون ووشو در طرح «شهاب» وزارت ورزش و جوانان که در قالب تفاهم‌نامه فدراسیون ووشو و فدراسیون ورزش‌های همگانی اجرا می‌شود، جزو فدراسیون‌های فعال است.

در زمینه جذب مخاطب و شناسایی استعدادها فعالیت زیادی داریم. ووشو برای نخستین بار راهی بازی‌های المپیک جوانان در داکار می‌شود و این موضوع انگیزه ما را برای توسعه این رشته در رده‌های پایه افزایش داده است.

در بازی‌های آسیایی نیز قهرمانان زیادی داشته‌ایم و امیدواریم با ادامه فعالیت‌های هیأت و تلاش مربیان و ورزشکاران، استعدادهای بیشتری جذب کنیم.

در کنار ورزش قهرمانی، موضوع ورزش همگانی، طرح سفیران سلامت و ورزش مفرح تای‌چی را نیز دنبال می‌کنیم تا افراد بیشتری با ووشو آشنا شوند.

ووشو البرز اکنون در کنار پیگیری حضور ورزشکاران خود در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش میزبانی مسابقات و شناسایی استعدادهای جدید را دنبال می‌کند؛ برنامه‌ای که تحقق آن به تقویت امکانات، حمایت فدراسیون و استمرار فعالیت در رده‌های پایه وابسته است.