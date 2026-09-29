به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی، با یک پیروزی قاطع و بی‌نقص مقابل قطر در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را کسب کرد.



ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست متوالی و با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر دو برابر تیم قطر به برتری ۲ بر صفر دست یابند.



دختران پدل‌ایران با ثبت این پیروزی، راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی این دوره از رقابت‌ها شدند.