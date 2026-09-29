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۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود تیم پدل دختران به مرحله یک‌شانزدهم

صعود تیم پدل دختران به مرحله یک‌شانزدهم

تیم پدل دختران با شکست قطر به مرحله یک شانزدهم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی، با یک پیروزی قاطع و بی‌نقص مقابل قطر در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را کسب کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست متوالی و با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر دو برابر تیم قطر به برتری ۲ بر صفر دست یابند.

دختران پدل‌ایران با ثبت این پیروزی، راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی این دوره از رقابت‌ها شدند.

کد مطلب 6961969

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