طرح بازرسی از ادارات شهرستان دشتی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح سهشنبه در حاشیه اجرای اجرای طرح بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان در قالب «طرح فواد ۱۲۸» اظهار کرد: کارشناسان با حضور میدانی در ادارات، شاخصهای ارزیابی عملکرد را از نزدیک بررسی و تا حصول نتیجه و رفع نواقص، موضوعات را پیگیری میکنند.
فرماندار دشتی بیان کرد: بر اساس هماهنگی و برنامهریزیهای انجامشده، کارشناسان در قالب طرح «فواد ۱۲۸» با حضور در دستگاههای اجرایی شهرستان، ضمن بررسی روند ارائه خدمات، شاخصهای تعیینشده را به صورت میدانی ارزیابی میکنند.
وی افزود: این ارزیابیها با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم انجام میشود.
فرماندار دشتی با بیان اینکه شاخصهای ارزیابی در ۹ محور پیشبینی شده است، گفت: بررسی عملکرد دستگاهها صرفاً به ارزیابی اولیه محدود نخواهد شد و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه، رفع نواقص و بهبود فرآیند خدمترسانی ادامه خواهد داشت.
مقاتلی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با جدیت نسبت به رفع نواقص شناساییشده اقدام کرده و پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مردم را در اولویت قرار دهند.
طرح فواد ۱۲۸ با رویکرد ارزیابی میدانی و پیگیری مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی، در شهرستان دشتی در حال اجراست.
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