به گزارش خبرنگار مهر٬ سردار عبدالرضا دشتی صبح سهشنبه در نشست با رییس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان اظهار کرد: کمیته علمی و پژوهشی دانشگاهیان با ریاست دانشگاه خلیجفارس و دبیری نماینده سپاه تشکیل شده است و انتظار میرود دانشجویان و اساتید تنها مخاطب نباشند، بلکه خود به عنوان میداندار برنامهها وارد عمل شوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای بسیج اساتید و بسیج دانشجویی تصریح کرد: دانشگاهها قلب تپنده تولید محتوای علمی و هنری است.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات مرتبط با دفاع مقدس و تاریخ مقاومت بوشهر، فراخوان مقاله پژوهشی، تألیف کتاب با همکاری اساتید و دانشجویان و جمعآوری اسناد شهدای دانشجو از جمله مأموریتهای تعریفشده است.
هنر دانشجویی، زبان تازه روایت دفاع مقدس
سردار دشتی با تأکید بر تغییر ذائقه مخاطب جوان تصریح کرد: تجربه نشان داده است سخنرانی و مداحی بهتنهایی پاسخگوی نسل امروز نیست و برنامههای هنری و نمایشی اثرگذاری بیشتری دارند.
وی برگزاری تئاترهای دانشجویی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت، شب شعر در فضای دانشگاه، اکران فیلم و تولید مستند را از محورهای این کمیته برشمرد و اظهار کرد: انتظار میرود دانشگاهیان در این حوزه پیشگام شوند و آثاری تولید کنند که بهعنوان الگو در سایر استانها نیز قابل ارائه باشد.
رویدادهای جریان ساز، انتظار اصلی از دانشگاه
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتظارات از کمیته دانشگاهیان، طراحی رویدادهای جریان ساز است؛ رویدادهایی که فراتر از یک برنامه مناسبتی، به یک الگوی ماندگار فرهنگی تبدیل شوند.
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