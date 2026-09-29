شکایت باشگاه پیکان از بازیکن استقلال رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای رد دعوی باشگاه پیکان تهران به طرفیت باشگاه استقلال تهران به شرح زیر است:

«در خصوص شکایت باشگاه پیکان تهران علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای جلال الدین ماشاریپوف در بازی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر کشور با این ادعا که ثبت و فعال سازی مجدد بازیکن در زمان اجرای محرومیت باشگاه استقلال برخلاف محدودیت فهرست بازیکنان خارجی بدون رعایت مقررات نقل و انتقالات انجام شده است اینک با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس پاسخ استعلام واصله از سازمان لیگ فوتبال به شماره ۱۴۰۵۲۱۵۳۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۹ انعقاد قرارداد و صدور مجوز بازی برای بازیکن طرف شکایت در زمانی قبل از تاریخ شروع محرومیت نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال صورت پذیرفته و در شکایت مشابه از باشگاه اخیر الذکر نیز در این خصوص حکم قطعی بر رد شکایت صادر شده است در نتیجه بلحاظ عدم احراز تخلف موضوع ماده ۶۱ مقررات انضباطی مستند به ماده ۹۵ این مقررات حکم بر برائت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف میباشد.»

رای دعوی باشگاه مس رفسنجان به طرفیت فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

«در خصوص اعتراض باشگاه مس رفسنجان بنا به جهات و دلایل مندرج در شکوائیه نسبت به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد برگزاری مسابقه پلی آف بین تیم سوم لیگ دسته اول و تیم انتهایی جدول لیگ برتر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس دادنامه صادره از سوی این کمیته که به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۶ صادره از کمیته استیناف قطعیت یافته حکم بر بازنده شدن تیم باشگاه شاکی با نتیجه سه بر صفر در مقابل تیم صنعت نفت آبادان اصدار و باشگاه صنعت نفت آبادان به موجب این دادنامه در مسابقات لیگ برتر حضور یافته و از سوی دیگر باشگاه مس رفسنجان در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ شروع گردیده حاضر و در این مسابقات شرکت نموده است در نتیجه در حال حاضر موجب قانونی جهت ادامه رسیدگی به اعتراض وجود نداشته و موضوع از مصادیق بند ج ماده ۲۵ مقررات انضباطی تشخیص و بر همین اساس قرار توقف رسیدگی صادر میگردد. رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف میباشد.»