خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ محدثه جواد دلوئی؛ سال تحصیلی مدارس در خراسان شمالی در حالی آغاز شد که مدارس غیردولتی با ریزش دانشآموز مواجه شدند. هرچند متولیان امر از ارائه آمار دقیق در این باره سرباز میزنند، اما آنچه از شواهد پیداست، کاهش ورودی به مدارس غیردولتی و درخواست برای ادامه تحصیل در مدارس دولتی است.
با وجود آنکه چند روز از آغاز سال تحصیلی میگذرد، بازهم بسیاری از اولیا همچنان در رفتوآمد میان مدارس و اداره آموزش و پرورش هستند تا بتوانند فرزندشان را در مدرسه دولتی ثبتنام کنند و قید مدرسه غیردولتی را بزنند. اگر سری به مدارس غیردولتی استان در این روزها بزنید، قطعاً شاهد اولیایی خواهید بود که در پی گرفتن پرونده فرزندشان هستند.
افزایش ۶۰ درصدی شهریه مدارس غیردولتی و همخوانی نداشتن آن با سطح درآمدی مردم استان از مهمترین دلایل انصراف والدین از تحصیل فرزندشان در مدارس غیردولتی هستند.
در این میان، مدیران و موسسان مدارس غیردولتی نیز از روند ریزش دانشآموز و از سویی دیگر رشد قارچگونه این مدارس در استان بهویژه شهر بجنورد و در مقطع ابتدایی گلایهمند هستند. در همین زمینه توقف و درخواست عدم فعالیت چند مدرسه غیردولتی از سوی موسسان آن به دلیل تعداد کم دانشآموز در تابستان امسال به اداره کل آموزش و پرورش ارجاع شد.
شهریه ۳۱ تا ۶۱ میلیون تومانی مدارس غیردولتی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی مبلغ شهریه مصوب در مدارس غیردولتی استان برای سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.
علی متقیان در گفتوگو با رسانهها میگوید: در مقطع ابتدایی حداقل شهریه ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای مقطع متوسطه اول، حداقل شهریه ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مصوب شد.
وی ادامه میدهد: شهریه مصوبه در مقطع متوسطه دوم حداقل ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان و برای هنرستان ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.
وی به تعداد کم هنرستانهای غیردولتی در استان اشاره و تأکید میکند: از درخواست ایجاد هنرستان غیردولتی در شهرهای خراسان شمالی استقبال میکنیم.
متقیان به خاتمه کار برخی مدارس غیرانتفاعی هم اشاره و عنوان میکند: ۲ مدرسه غیرانتفاعی خاتمه کار و ۳ مدرسه هم توقف موقت دادند.
گردونه رقابت؛ شهریههای نجومی برای فضاهای استیجاری
با توجه به وضعیت افزایش شهریهها، برخی خانوادهها بازهم خواهان انصراف از تحصیل فرزندشان در مدارس غیردولتی هستند.
مادر آرش، دانشآموز پایه چهارم، از شهریههای نجومی برخی مدارس غیردولتی بجنورد در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: سال گذشته به دلیل مجازی شدن مدارس، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد مبلغ شهریه فوق برنامه به خانوادهها مسترد شود اما در واقعیت این گونه نبود.
مدرسه پسرم درخواست ۳۰ میلیون تومان شهریه را دادند و مدیر مدعی بود در نیمسال اول وعده صبحانه و جشنهایی برای دانشآموزان تدارک دیده و باید هزینهاش را اولیا بپردازند.
وی ادامه میدهد: برای گرفتن کارنامه مراجعه کردم که گفتند باید تعهد بدهید که دانشآموز را جابجا نمیکنید تا برای شهریه سال بعد با شما کمتر حساب کنیم.
ریحانه برزو، مادر یکی از دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس غیردولتی بجنورد هم میگوید: سطح کیفیت آموزش برخی مدارس غیردولتی نسبت به سالهای گذشته در مقایسه با شهریهای که دریافت میکنند، بسیار پایین آمده است. دخترم کلاس ششم است و از پایه اول تا این پایه به دلیل پایین بودن کیفیت آموزشی سه مدرسه تغییر دادیم اما به نظر میرسد موسسان و مدیران مدارس غیردولتی در گردونه رقابتی گرفتن شهریه بیشتر به هر بهانهای افتادند.
علی مظفری که دو فرزندش در پایههای سوم و دهم در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند، از شهریه نجومی مقاطع متوسطه گلایه و تأکید میکند: سال گذشته پرونده دخترم را از مدرسه دولتی گرفتم تا در مدرسه غیردولتی با امکانات بیشتر و آموزش بهتر و تعداد کم دانشآموز تحصیل کند اما به دلیل مجازی شدن مدارس خبری از کلاس فوق برنامه نبود و موقع دریافت کارنامه مدیر مدرسه درخواست ۵۰ میلیون تومان شهریه را داد که زیر بار نرفتم و به آموزش و پرورش شکایت کردم.
وی اضافه میکند: سطح درآمد مردم خراسان شمالی به گونهای نیست که بتوانند از عهده هزینههای نجومی مدارس غیردولتی بربیایند و از سویی دیگر شهریه ثابت را میپذیریم اما بهانههای مدیران و موسسان برای دریافت مبلغ بیشتر به عنوان فوق برنامه قابل قبول نیست.
وی میگوید: برای سال تحصیلی جدید برای فرزند کوچکم در مقطع ابتدایی به مدرسهای که مثلاً معروف است مراجعه کردیم، قراردادی به ما دادند واقعاً عجیب بود و همان ابتدا اصرار به گرفتن مبلغ ۳۸ میلیون تومان شهریه را داشتند و از مدیر پرسیدم در صورت مجازی شدن مدارس آیا از خیر گرفتن شهریه فوق برنامه میگذرید، پاسخ دادند خیر ما در هر صورت فوق برنامه را خواهیم داشت.
تبلیغات پر زرق و برق؛ کلاسهای غیراستاندارد
یکی دیگر از اولیا از گرفتن وجوهاتی مانند حق مشاوره برای مشاور مدرسه از سوی یکی از مدارس غیردولتی بجنورد میگوید و عنوان میکند: واقعاً آموزش دیگر جایی در مدارس غیردولتی ندارد. شما به هر خیابان این شهر بروید، تبلیغات پر زرق و برقی از مدارس غیردولتی خواهید دید که گمان میکنید چه فضاهای بزرگی خواهند داشت اما اغلب در خانههای استیجاری با کلاسهای غیراستاندارد هستند.
وی اضافه میکند: حدود ۱۰ نفر از همکلاسیهای فرزند من برای سال تحصیلی ترجیح دادند وارد مدارس شلوغ دولتی شوند اما ناچاریم امسال با همین شرایط کنار بیایم.
زهرا خواجوی، مادر یک دانشآموز دیگر هم به خبرنگار مهر میگوید: امسال به دلیل افزایش شهریه با وجود آنکه مدرسه فرزندم بر سطح کیفی آموزش دانشآموزان بسیار همت داشتند، ناچار شدم او را به مدرسه دولتی ببرم.
وی میافزاید: با وجود آن که برخی مدیران مدارس غیردولتی با اولیا همکاری و شهریهها را اقساطی دریافت میکنند اما هزینههای جانبی مانند سرویس و هزینه نوشتافزار و... با دخل و خرج بسیاری از خانوادهها همخوانی ندارد.
مادر دانشآموز دیگری در پایه یازدهم در اسفراین هم عنوان میکند: موقع ثبتنام به اولیا اعلام میکنند فوق برنامه برای دانشآموزان اجباری است، آن هم به دلیل کلاسهای آمادگی برای کنکور دانشآموزان است اما اگر آموزش مجازی شود، شرایط برگزاری فوق برنامه معلوم نیست.
همچنان پرونده میدهیم؛ روایت موسسان از ریزش دانشآموز
اما در این میان، مدیران و موسسان مدارس غیردولتی هم از کاهش آمار دانشآموزان و استقبال نکردن اولیا از تحصیل فرزندانشان در این مدارس میگویند. بنا به درخواست موسسان، نامی از آنها در گزارش قید نمیشود.
مدیر یکی از مدارس غیردولتی پسرانه مقطع ابتدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: متأسفانه به دلیل افزایش شهریه آن هم تا ۷۰ درصد با ریزش شدید دانشآموز مواجه شدیم به طوری که تا هماکنون که هفته اول مهرماه است، همچنان در حال انصراف دانشآموزان از ادامه تحصیل در مدارس غیردولتی هستیم.
وی ادامه میدهد: موضوعی که اکنون برای ما موسسان جای سئوال دارد این است که در استان محرومی همچون خراسان شمالی و با کاهش جمعیت دانشآموزی، چقدر به مدارس غیردولتی نیاز است؟ چرا در یک منطقه در شهر بجنورد باید ۷ مدرسه غیردولتی دخترانه و پسرانه در مقطع ابتدایی وجود داشته باشد؟
وی با بیان این که متأسفانه نیازسنجی صحیحی انجام نشده، اظهار میدارد: همین موجب شده تا هر معلم یا مدیر بازنشستهای با اندک سرمایهای تقاضای گرفتن مجوز برای ایجاد مدرسه غیردولتی به اداره کل آموزش و پرورش بدهد و با آن موافقت میشود، در حالی که بسیاری از مدارس غیردولتی در مقطع ابتدایی با چالشهای فراوانی مواجه شدند.
حقوق معلمان ۸ میلیون تومان؛ قراردادهای بدون بیمه
مدیر یکی از مدارس غیردولتی هم از انصراف بخش اعظمی از دانشآموزان پایههای چهارم و پنجم مدرسهاش عنوان میکند: اکنون به گونهای شده که ناچار شدم با حقوق ۸ میلیون تومانی با معلمان باتجربه مدرسه برای سال تحصیلی جدید قراردادی ببندم تا بتوانیم از عهده اجارهبهای مکان مدرسه بربیاییم.
وی اضافه میکند: برای تجهیز مدرسه وام چند صد میلیونی از بانک گرفتهایم که متأسفانه با این وضعیت شاید نتوانیم از عهده پرداخت آن بربیاییم.
موسس یکی دیگر از مدارس غیردولتی هم به خبرنگار مهر میگوید: به دلیل پایین بودن آمار دانشآموزان ثبتنامی در سال تحصیلی جدید، از اداره آموزش و پرورش اعلام کردند باید نیروی رسمی اداره که مدیریت مدرسه را به عهده داشت از مدرسه ما جابجا و به مدرسه دولتی منتقل شود. یک هفته از آغاز سال تحصیلی گذشته و مدرسه ما مدیر ندارد.
برخی از معلمان مدارس غیردولتی هم از نداشتن قرارداد کاری و بیمه و حقوق اندک گلایهمند هستند.
یکی از آنها به خبرنگار مهر میگوید: متأسفانه سطح توقعات خانوادهها هم بالاست و از سویی دیگر مدیران به دنبال رضایت اولیا به هر بهانهای هستند و همین میشود که از حقوق معلم کاسته میشود و هزینه برخی جشنهای بیمورد میشود.
معلم دیگری که امسال تصمیم به کنارهگیری از فعالیت داشت هم عنوان میکند: شهریورماه مدیر مدرسه اعلام کرد برنامهتان را اعلام کنید یا میمانید یا میروید؟ اگر بمانید بدانید سال سختی خواهیم داشت و در صورتی که من نماینده مربیان در انجمن اولیا هستم و بارها درخواست دادم حداقل از فروردین ماه به فکر سال تحصیلی جدید باشند نه این که در آستانه مهر به معلمان باتجربهشان بگویند سال سختی داریم! برخی امورات با برنامهریزی حل خواهد شد.
موافقت با ایجاد ۱۶ مدرسه غیردولتی جدید در استان
متولیان امر درخواست همکاری اولیا با موسسان مدارس غیردولتی را برای سرپا ماندن این مدارس دارند.
با این وجود، الیاس علیپور، رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: ۱۹۲ مدرسه غیردولتی در استان فعال است که ۱۰۷ مدرسه در مقطع ابتدایی، ۴۷ مدرسه در مقطع متوسطه اول، ۲۲ مدرسه در مقطع متوسطه دوم و ۱۶ مدرسه غیردولتی فنی و حرفهای داریم.
علیپور از موافقت مجوز ۱۶ مدرسه غیردولتی در خراسان شمالی برای سال تحصیلی جدید میگوید و اضافه میکند: از این تعداد، ۶ هنرستان در بجنورد، شیروان، اسفراین و فاروج برای امسال مجوز گرفتند.
میانگین کم دانشآموز غیردولتی در کشور از آنِ خراسان شمالی است
او در پاسخ به این سوال که آیا با کمبود مدرسه غیردولتی در استان روبهرو هستیم، بیان میکند: خراسان شمالی به لحاظ تعداد دانشآموز مدارس غیردولتی از میانگین کشوری پایینتر است. اکنون ۹ درصد دانشآموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند در حالی که میانگین کشور تحصیل ۱۵ درصد دانشآموزان هر استان در مدارس غیردولتی است.
وی درباره فضای استیجاری مدارس غیردولتی خاطرنشان میکند: فضای مدرسه دغدغه تمام موسسان است اما ظرفیت کلاسها طبق مقررات آموزشی مورد تأیید اداره کل نوسازی مدارس استان قرار گرفته است.
وی درباره دغدغه فوق برنامه در مدارس غیردولتی تصریح میکند: از پایه اول تا دوازدهم شاخصهای فوق برنامهها مشخص و تعیین و به مدارس ابلاغ شده است و موضوع مهم اختیاری بودن آن است.
علیپور تصریح میکند: برگزاری فوق برنامه باید در ۳۵ هفته تحصیلی به صورت مستمر، چه به صورت حضوری و چه مجازی انجام شود.
وی اضافه میکند: برگزاری کلاس زبان انگلیسی به عنوان فوق برنامه در مقطع ابتدایی ممنوع است؛ چنانچه مدارسی درصدد برگزاری این کلاسها باشند، اولیا میتوانند آن را به ما اعلام کنند.
علیپور با تأکید بر این که کارکنان و معلمان مدارس غیردولتی باید بیمه شوند، میگوید: بیمه معلمان مدارس غیردولتی شرایطی دارد که طبق ساعت کاری آنها انجام میشود و این موضوع و شرایط به مدیران و موسسان مدارس ابلاغ شده است.
با وجود آنکه خراسان شمالی رتبه نخست در توسعه نهضت آموزش را در کشور به دست آورده، اما بجنورد از کمبود مدارس دولتی استاندارد رنج میبرد و از سویی دیگر به نظر میرسد توسعه نامتوازن مدارس غیردولتی، رنج بر پیکره آموزش و پرورش را بیشتر میکند.
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