مجلس سختی کار آتش نشانان را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز آتش نشان، اظهار کرد: مردان و زنانی داریم که به دل خطر می زنند تا دیگران را نجات دهند. در تهران تلاش آتش نشانان تنها به مهار آتش سوزی محدود نمی شود و در تمام حوادث آتش نشانان در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند. از تلاش تمام آتش نشانان غیور تقدیر می کنم.

وی همچنین تصریح کرد: تأمین تجهیزات آتش نشانی، نوسازی ناوگان، توجه به معیشت و تأمین ایمنی ایستگاه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. هرچند اقداماتی شکل گرفته اما با توجه به تورم افسارگسیخته نیاز به توجه بیشتر دارد.

پیرهادی با اشاره به چالش های پرداخت سختی کار به آتش نشانان، یادآور شد: سختی کار آتش نشانان باید توسط شهرداری در مجلس پیگیری شود تا تبعیض بین آتش‌نشانان رفع شود.

عضو شورای شهر تهران به کسب افتخارات ورزشکاران در بازی های آسیایی، خاطرنشان کرد: به جامعه ورزش کشور تبریک می گویم که در شرایط جنگی و با وجود عدم برگزاری مناسب اردوها، توانستند افتخار آفرینی کنند. رهبر عزیزمان هم در پیام خود به جهش بانوان اشاره کردند که جای تقدیر است.

وی تأکید کرد: سازمان زیباسازی نسبت به نصب بنرها و بیلبوردها برای تبریک به این افتخار آفرینان اقدام کند و شهرداری نیز در مراسمی از این ورزشکاران قهرمان تقدیر به عمل آورد.