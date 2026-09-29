انتشار ۲ ویژه نامه در سالروز شهادت سید مقاومت به ۱۱ زبان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، ویژه‌نامه‌های «مکتب نصرالله» و «آغاز نصرالله» با هدف معرفی ابعاد شخصیتی، فکری و مبارزاتی دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان، به همت مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی بازنشر شد.

این ویژه‌نامه‌ها که پیش از این در قالب نشریات بین‌المللی مؤسسه الهدی تولید و منتشر شده بودند، با توجه به اهمیت بازخوانی اندیشه‌ها و ابعاد شخصیتی سیدحسن نصرالله، همزمان با دومین سالگرد شهادت آن شهید، بار دیگر در دسترس مخاطبان قرار گرفته‌اند.

این مجموعه در قالب ۱۱ عنوان و به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، اندونزیایی، اردو، تای، ترکی و پشتو منتشر شده است و ظرفیت قابل توجهی برای معرفی شخصیت، اندیشه و مکتب سیدحسن نصرالله در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

عناوین این مجموعه شامل «آغاز نصرالله» به زبان فارسی، «Echo of Islam ۲۹۱» به زبان‌های انگلیسی و تای، «الوحده ۳۸۸» به زبان عربی، «Voz de Irán ۲۰» به زبان اسپانیایی، «Voz do Irã ۲» به زبان پرتغالی، «Слово Ирана ۲۳» به زبان روسی، «Dimulainya Nasrullah» به زبان اندونزیایی، «ایران نوین ۲۲» به زبان اردو، «Direniş» به زبان ترکی و «The Beginning of Nasrallah» به زبان پشتو است.

بازنشر این آثار در ۱۱ زبان، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای و فرهنگی بین‌المللی، زمینه دسترسی مخاطبان کشورهای مختلف به محتوای تولیدشده درباره سیدحسن نصرالله و بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه‌های آن شهید را فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، ویژه‌نامه‌های مذکور برای استفاده رسانه‌ها، مراکز فرهنگی و علاقه‌مندان، قابلیت بازتوزیع و اقتباس موردی دارند و نسخه دیجیتال آنها در پایگاه اینترنتی مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در دسترس قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای مشاهده این آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی مؤسسه الهدی مراجعه کنند.