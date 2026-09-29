عملیات اجرایی جاده روستای سیامکان کوچک دیلم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از این پروژه گفت: اجرای این پروژه یکی از مطالبات دیرینه و ۵۰ ساله اهالی این روستا به شمار می‌رود.

بخشدار مرکزی دیلم با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: این پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین اعتبار شده و برای اجرای آن بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این مسیر به طول حدود سه کیلومتر آغاز شده و با شروع به کار پیمانکار، یکی از مطالبات مهم و دیرینه مردم سیامکان کوچک وارد مرحله عملیاتی شده است.

بخشدار مرکزی دیلم با تأکید بر ضرورت توجه به روستاهای فاقد شورا و دهیاری گفت: پیگیری مطالبات و رفع مشکلات زیرساختی این روستاها از اولویت‌های بخش مرکزی است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهبود شرایط و دسترسی مناسب‌تر ساکنان این مناطق فراهم شود.