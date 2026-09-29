به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، صبح سه شنبه اظهار کرد: امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و با افزایش بادهای جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی، شرایط ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان حاکم می‌شود.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات استان به‌ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد و همچنین برخی نقاط مرکزی و غربی، با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران برای رعایت نکات ایمنی، گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره وضعیت دریا نیز بیان کرد: مناطق دریایی استان در دریای عمان و تنگه هرمز تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی، متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد به نزدیک ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان تصریح کرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، در بنادر شرقی و مرکزی استان در نظر گرفته شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.