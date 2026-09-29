یادمان کتاب «دختر شینا» در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادمان کتاب دختر شینا صبح سه شنبه به همت شهرداری همدان و با هدف معرفی کتاب تقریظ‌شده «دختر شینا» روایت خاطرات همسر شهید زنده‌نگه‌داشتن یاد سردار شهید حاج ستار ابراهیمی و آشنایی نسل جوان با ابعاد ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا طراحی و اجرا شده است.

شهردار همدان در آیین رونمایی از این یادمان اظهار کرد: نصب این نماد شهری آغاز طرحی گسترده با هدف ورود کتاب‌های شاخص حوزه ادبیات پایداری و مقاومت به مبلمان و فضای عمومی شهر است.

سیدمسعود حسینی افزود: جانمایی یادمان «دختر شینا» در مجاورت آرامگاه باباطاهر گامی موثر برای ایجاد پیوند میان مفاخر تاریخی و ادبی کهن با قهرمانان معاصر دفاع مقدس در پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین به شمار می‌رود.

مجید صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در ادامه با قدردانی از اهتمام شهرداری در بازنمایی ایثار همسران شهدا در محیط‌های شهری بر نقش بی‌بدیل این بانوان در صیانت از حریم خانواده و تربیت نسل متعهد پس از شهادت همسرانشان تاکید کرد.

همچنین سردار مهدی فرجی دبیر ستاد کنگره هشت هزار شهید استان همدان با یادآوری دلاوری‌های شهید حاج ستار ابراهیمی در عملیات‌های شاخص کربلای ۴ و ۵، گفت: حماسه‌آفرینی رزمندگان در خطوط مقدم، مرهون صبر، پشتیبانی و پایمردی بانوانی است که در کتاب‌هایی همچون «دختر شینا» به تصویر کشیده شده است و این فداکاری‌ها شایسته بازخوانی مستمر است.

معصومه ابراهیمی‌هژیر فرزند شهید ابراهیمی نیز در این آیین کتاب «دختر شینا» را شناسنامه‌ای از هویت و فرهنگ اصیل مردم همدان دانست و ابراز امیدواری کرد بازنمایی بصری این آثار مسیر شناخت نسل نو با سیره و سبک زندگی قهرمانان واقعی وطن را هموار سازد.