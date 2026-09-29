به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد با حکم پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به عنوان مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجانشرقی منصوب شد.
در حکم صادرشده، بر تحقق اهداف شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری و همدلی کارکنان، انجام مطلوب امور محوله و استفاده صحیح و بهینه از ظرفیتها و امکانات موجود تأکید شده است.
بهداد پیش از این مسئولیتهای مختلفی در حوزه کشاورزی و دامپزشکی استان داشته است که از جمله آنها میتوان به معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی، مدیرکل دامپزشکی استان و رئیس دامپزشکی منطقه سه کشور شامل استانهای شمالغرب اشاره کرد.
وی همچنین عضو و نماینده وزیر جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی استان بوده است.
بهداد دانشآموخته دکترای دامپزشکی و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت با گرایش خطمشیگذاری عمومی است.
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