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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

کشف ۱۰ تن مواد مخدر در مرزهای کشور طی شش ماه نخست سال جاری

کشف ۱۰ تن مواد مخدر در مرزهای کشور طی شش ماه نخست سال جاری

ایلام - فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۱۰ تن مواد مخدر در مرزهای کشور طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در سفر به استان ایلام با اشاره به اینکه با وجود همه تلاش‌های دشمن و تهدیدات انجام‌شده، نتوانسته‌اند ناامنی را به کشور منتقل کنند، اظهار داشت: امنیت کامل در همه مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور برقرار است و همه فعالیت‌های اقتصادی در پایانه‌ها و حوزه‌های اقتصادی و مسافری برقرار است.

وی با بیان اینکه در همین شش ماهه، بالغ بر ۱۰ تن مواد مخدر، ۱۵۰۰ قبضه سلاح و ۵۰ هزار انواع مهمات و فشنگ در مرزها کشف و ضبط شده، تصریح کرد: مرزبانان غیور با هوشیاری کامل، اجازه هیچ‌گونه تحرکی به دشمنان و قاچاقچیان نمی‌دهند.

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه با اشاره به اینکه امنیت مرزها، پیش‌شرط توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی است، خاطرنشان کرد: مرزبانان ما در خط مقدم دفاع و ایجاد احساس امنیت قرار دارند؛ این احساس امنیت، زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت مرزی را فراهم می‌کند، زیرا بدون امنیت پایدار، هیچ توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مرزبانان با تمام توان از کیان کشور دفاع می‌کنند، گفت: دشمنان بدانند هیچ‌گونه تحرکی در مرزهای ایران اسلامی امکان‌پذیر نیست و مرزبانان غیور با هوشیاری کامل، هرگونه تهدید را در نطفه خفه می‌کنند و امنیت پایدار را برای مردم به ارمغان می‌آورند.

کد مطلب 6962984

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    نظرات

    • عادل IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
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      پاسخ
      خدا کنه هیچ قاچاقچی نتونه موفق بشه در مواد فروشی و هر چه سریع‌تر دستگیر شوند و به سزای اعمالشان برسند و اعدام شوند، آمین.

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