پروژه انتقال آب طالقان پس از نیم قرن در قزوین در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی ظهر سه شنبه در مراسم جشنواره شهید رجایی استان قزوین با تقدیر از عملکرد مدیران و مجموعه دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: کارنامه مدیران در عرصههای مختلف خدمترسانی رضایتبخش است و حجم اقدامات انجامشده، ظرفیت بالای استان برای خدمت به مردم را نشان میدهد.
وی با اشاره به اجرای برخی طرحهای زیرساختی و ماندگار در قزوین افزود: یکی از نمونههای این اقدامات، طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین است؛ پروژهای که بیش از ۵۰ سال بر زمین مانده بود و امروز با همت مدیران و مسئولان پای کار، وارد مرحله اجرا شده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی درباره اقدامات انجامشده بیان کرد: این فعالیتها باید برای مردم تبیین و گزارش شود، چراکه اطلاعرسانی درست از خدمات صورتگرفته میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش امید در جامعه کمک کند.
تقابل ایران و آمریکا تنها به عرصه نظامی محدود نیست
رفیعیآتانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران صرفاً به مسائل نظامی و موشکی محدود نمیشود و این تقابل از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف ادامه داشته است.
وی افزود: از طراحی کودتاها و تحمیل جنگ هشتساله گرفته تا حمایت از گروهکهای ضدانقلاب و اقدامات مختلف علیه جمهوری اسلامی، همواره تلاشهایی برای خدشه وارد کردن به استقلال ایران صورت گرفته است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین هدف آمریکا را مقابله با ملت ایران دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی بر اصول انقلابی خود ایستاده و تلاش میکند استقلال کشور را حفظ کند و با تکیه بر توان داخلی در برابر زیادهخواهیها ایستادگی کند.
وی ادامه داد: ایستادگی ملت ایران موجب شده بسیاری از نقشههای دشمنان به نتیجه نرسد و جمهوری اسلامی در مسیر حفظ استقلال و تقویت توان داخلی حرکت کند.
مقاومت در منطقه ادامه دارد
رفیعیآتانی با اشاره به تحولات منطقه خاطرنشان کرد: ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا را از ایران بیرون کرد و در دوران دفاع مقدس نیز در برابر دشمن ایستاد.
وی اضافه کرد: در سالهای پس از جنگ نیز در جریان اقدامات انجامشده علیه دانشمندان هستهای کشور و همچنین شهادت رهبران مقاومت، فشارها و اقدامات خصمانه ادامه یافت، اما جریان مقاومت همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه میدهد.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران آمریکا را در منطقه تعقیب میکند و تحولات منطقه نشان میدهد که حضور این کشور با چالشهای جدی مواجه شده است.
وی همچنین به عملیاتهای «وعده صادق» و مواضع رئیسجمهور ایران در مجامع بینالمللی اشاره کرد و گفت: این اقدامات و مواضع، بیانگر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی است.
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