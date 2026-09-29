محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشبینی هواشناسی تا فردا در اغلب مناطق استان بهویژه بخشهای شمال غربی، غربی، جنوب غربی و مرکزی، وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای پیشبینی میشود که احتمال برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر دور از انتظار نیست.
وی افزود: روند کاهش محسوس دمای بیشینه تا فردا ادامه دارد و پس از آن تا اوایل هفته آینده تغییرات به صورت نوسانات یک تا دو درجهای خواهد بود. همچنین شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: جریانات مرطوب جنوبی از اواخر روز پنجشنبه مجدداً سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان خواهد شد.
سبزهزاری با اشاره به سامانه بارشی جدید تصریح کرد: از اوایل روز جمعه تا اوایل روز دوشنبه، استان تحت تأثیر سامانهای قرار میگیرد که سبب رگبار، رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظهای در برخی مناطق استان بهویژه در ارتفاعات شمالی، شمال غربی، شمال شرقی و مرکز استان خواهد شد.
وی در پایان درباره وضعیت دمایی شبانهروز گذشته گفت: آبادان با دمای ۴۶.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و دمای هوای اهواز نیز بین ۴۵.۳ و ۲۸.۲ درجه سانتیگراد نوسان داشته است.
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