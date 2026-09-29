آبیان: ریبرندینگ غذای محلی، حلقه تازه بازسازی برند گردشگری اصفهان است

داوود آبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نخستین رویداد گردشگری غذا اصفهان «باورچی» که ظهر سه‌شنبه در پیاده‌راه چهارباغ برگزار شد، اظهار کرد: غذا یکی از محوری‌ترین موضوعات در تجربه سفر است و اصفهان علاوه بر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری خوراک دارد که تاکنون به اندازه ظرفیت واقعی آن معرفی و تولید محتوا نشده است.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد با حضور سرآشپزها و هتل‌های چهار و پنج ستاره اصفهان افزود: در این رویداد تلاش شده است در کنار غذاهای شناخته‌شده اصفهان، بخشی از غذاهای کمتر شناخته‌شده و در معرض فراموشی نیز معرفی شود و در مجموع بیش از ۶۰ نوع غذای اصفهانی شناسایی شده است که بخشی از آنها حتی برای نسل امروز اصفهان نیز کمتر شناخته‌شده هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد صرفاً برگزاری یک برنامه مرتبط با غذا نیست، بلکه شناسایی ظرفیت‌های گردشگری خوراک، معرفی این ظرفیت‌ها، تولید محتوای تخصصی و در نهایت تبدیل این ظرفیت به محصولی است که بتواند گردشگر داخلی و خارجی را برای تجربه غذا و فرهنگ غذایی اصفهان جذب کند.

آبیان با بیان اینکه ضعف اصفهان در حوزه گردشگری خوراک بیش از آنکه ناشی از کمبود ظرفیت باشد، به ضعف در معرفی و تولید محتوا بازمی‌گردد، تصریح کرد: اینکه برخی از ظرفیت‌های غذایی اصفهان تاکنون به شکل مطلوب معرفی نشده‌اند به معنای نداشتن ظرفیت نیست؛ اصفهان در حوزه گردشگری نیازمند تغییر نگاه، تغییر رویکرد و بازتعریف شیوه معرفی محصولات خود است.

وی گفت: در معاونت گردشگری تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گردشگری اصفهان را بازشناسی کنیم و در فرآیند بازتعریف برند گردشگری استان، محصولات متنوع‌تری را در معرض دید بازارهای مبدأ قرار دهیم تا اصفهان تنها با چند جاذبه و محصول شناخته نشود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به جایگاه غذا در تجربه‌محور شدن سفر افزود: یکی از محصولاتی که در میزهای گردشگری استان دنبال شده، گردشگری خوراک است؛ زیرا غذا می‌تواند بخشی از هویت مقصد را به گردشگر منتقل کند و تجربه‌ای ایجاد کند که صرفاً به بازدید از یک بنا یا جاذبه تاریخی محدود نباشد.

آبیان ادامه داد: اصفهان بیش از ۶۰ نوع غذا دارد که برخی از آنها به مرور زمان کمتر مورد استفاده قرار گرفته و حتی بخشی از جامعه اصفهانی نیز آنها را فراموش کرده است؛ بنابراین رویدادهایی مانند باورچی فرصتی برای شناسایی، معرفی و تولید محتوای جدید درباره این غذاهاست.

وی تأکید کرد: در صورت معرفی درست این ظرفیت‌ها، گردشگری خوراک می‌تواند از یک موضوع فرهنگی به یک محصول اقتصادی تبدیل شود و از مسیر جذب گردشگر داخلی و خارجی، برای فعالان این حوزه تولید ثروت کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یکی از چالش‌های اصلی گردشگری خوراک را شیوه‌های سنتی و ناکافی تولید محتوا دانست و گفت: نگاه‌های سنتی در تولید محتوا باعث شده است ظرفیت‌های غذایی اصفهان آن‌گونه که شایسته است در بازار گردشگری معرفی نشود و اکنون باید با استفاده از شیوه‌های هوشمندانه‌تر، غذاهایی را معرفی کنیم که هم با ذائقه گردشگران امروز تناسب داشته باشند و هم بتوانند بخشی از فرهنگ و خاطرات غذایی اصفهان را به نسل جدید منتقل کنند.

آبیان افزود: هدف این است که غذاهای محلی تنها به عنوان غذاهای قدیمی معرفی نشوند، بلکه به عنوان بخشی از تجربه گردشگری اصفهان بازتعریف شوند؛ به گونه‌ای که گردشگر بتواند از طریق یک غذای بومی با بخشی از فرهنگ، سبک زندگی و هویت مقصد ارتباط برقرار کند.

وی همچنین از رویکرد جدید برای تنوع‌بخشی به منوی غذایی هتل‌های اصفهان خبر داد و گفت: از سال گذشته تلاش کرده‌ایم منوی غذایی هتل‌ها متنوع‌تر شود و غذاهای سنتی اصفهان نیز در کنار غذاهای مدرن در منوی آنها قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت ورود جدی هتل‌های چهار و پنج ستاره به حوزه گردشگری خوراک اظهار کرد: چرا باید منوی هتل‌ها همواره بر تعداد محدودی از غذاهای تکراری متمرکز باشد؟ هتل‌های اصفهان می‌توانند به صورت تخصصی‌تر به غذاهای سنتی ورود کنند و بخشی از تجربه غذایی گردشگر را با خوراک بومی مقصد شکل دهند.

وی افزود: البته تنوع‌بخشی به منوی غذا برای برخی مجموعه‌ها و سرآشپزها آسان نیست و ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که غذاهای سنتی با استقبال کافی مواجه نشوند، اما سیاست ما این است که فرهنگ غذایی و ذائقه‌ای را که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تغییر سبک زندگی و گسترش غذاهای آماده قرار گرفته، دوباره مورد توجه قرار دهیم.

آبیان ادامه داد: معرفی ظرفیت‌های غذای سنتی تنها یک اقدام فرهنگی نیست، بلکه بخشی از مأموریت گردشگری برای ایجاد محصول جدید، افزایش تنوع تجربه گردشگر و تقویت پیوند میان گردشگری و اقتصاد محلی است.

وی با اشاره به حضور هتل‌ها و سرآشپزهای مجموعه‌های اقامتی اصفهان در نخستین رویداد گردشگری غذا گفت: در این رویداد هتل‌های چهار و پنج ستاره اصفهان حضور دارند و سرآشپزهای این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر به ارائه و رقابت پرداخته‌اند. همچنین داوران و سرآشپزهای بین‌المللی در این رویداد حضور دارند که می‌تواند به ارتقای سطح حرفه‌ای این برنامه کمک کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت چهارباغ برای میزبانی رویدادهای گردشگری خاطرنشان کرد: چهارباغ یک پیاده‌راه ارزشمند در حوزه گذرهای گردشگری است و میزبانی رویدادهای مرتبط با گردشگری خوراک در چنین فضایی می‌تواند به پیوند میان زندگی شهری، گردشگری و تجربه غذایی کمک کند.

آبیان همچنین گفت: اصفهان از گذشته به مهمان‌نوازی و سفره‌داری شناخته شده و نمی‌توان این ظرفیت را به یک یا دو غذای شناخته‌شده محدود کرد؛ تنوع غذاهای موجود در فرهنگ غذایی اصفهان نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار بیشتری برای معرفی در بازار گردشگری وجود دارد.

وی افزود: در این رویکرد، احیای غذاهای کمتر شناخته‌شده باید همزمان با اصلاح شیوه ارائه، تولید محتوای حرفه‌ای و متناسب کردن محصول با نیاز و ذائقه گردشگر امروز انجام شود تا غذای سنتی بتواند در قالب یک محصول گردشگری قابل عرضه، برای مخاطب داخلی و خارجی جذابیت ایجاد کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر استمرار این مسیر گفت: برگزاری رویداد باورچی باید نقطه آغاز حرکت‌های مستمر در حوزه گردشگری خوراک باشد و تلاش داریم این نوع برنامه‌ها در آینده به شکل هفتگی و روزانه نیز ادامه پیدا کند تا گردشگری خوراک از سطح یک رویداد مناسبتی فراتر رود و به بخشی از جریان دائمی گردشگری اصفهان تبدیل شود.

آبیان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها ایجاد تجربه‌ای ماندگار برای گردشگر و شهروند، معرفی ظرفیت‌های پنهان غذایی اصفهان و استفاده از این ظرفیت برای جذب گردشگر از بازارهای داخلی و خارجی است.