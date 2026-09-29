به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز میدان شد. شاگردان پیاتزا پیش از این در دو دیدار قبلی خود مقابل قرقیزستان و تایلند هم پیروز میدان شده بود و با سه پیروزی به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی صعود کردند.

در شرایطی که کمتر کسی تصور می‌کرد تیم ملی والیبال ایران مقابل اندونزی کار سختی داشته باشد، شاگردان پیاتزا دو ست نخست را با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ واگذار کردند؛ این در حالی است که اندونزی با ۱۰۲.۵۱ امتیاز در رده چهل‌وپنجم جهان قرار دارد و ایران با ۲۱۴.۴۰ امتیاز، نوزدهم است و دو تیم ۲۶ پله اختلاف دارند.

در ست سوم، ملی‌پوشان به بازی برگشتند و با ارائه عملکردی بهتر، موفق شدند اندونزی را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ شکست دهند. در ست چهارم نیز تیم ملی والیبال ایران که روند بازی را تغییر داده بود، نمایش بهتری ارائه کرد و با برتری ۲۵ بر ۱۹ مقابل اندونزی، دو ست را جبران کرد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

در ست پنجم نیز شاگردان پیاتزا برتری خود را حفظ کرده‌اند و با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ به سومین پیروزی در مرحله مقدماتی رسیدند؛ دیداری که آخرین بازی ایران در مرحله گروهی است و ملی‌پوشان پیش از این صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده بودند.

تیم ملی والیبال در این بازی با ترکیب علی حاجی پور، عرشیا به‌نژاد، یوسف کاظمی، محمد ولی‌زاده، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، حسین حاجی کلاته به میدان رفت و هدایت تیم هم بر عهده روبرتو پیاتزا بود.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم چهار گروه مقدماتی به مرحله حذفی صعود می کنند تا برای کسب رتبه های اول تا هشتم به مصاف یکدیگر بروند. سایر تیم‌ها نیز برای جایگاه های نهم تا شانزدهم با یکدیگر روبرو خواهند شد.

روز چهارشنبه هشتم مهرماه تیم‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ناگویا استراحت دارد و مراحل حذفی برای مشخص شدن تیم‌های اول تا شانزدهم روزهای پنج شنبه تا شنبه نهم تا یازدهم مهرماه پیگیری خواهد شد.