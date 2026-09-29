به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علی داوودی ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان در گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم به عنوان آخرین نماینده مردان وزنه‌برداری ایران روی تخته رفت. در این دسته وزنی ۵ وزنه‌بردار حضور داشتند. بینگ‌چِنگ دونگ از چین‌تایپه، یئونگوان سونگ از کره جنوبی، گور میناسیان از بحرین، علی عمار یاسر ربیعاوی از عراق حریفان داوودی در این مسابقات بودند که نماینده وزنه‌برداری ایران موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

علی داوودی با ثبت رکورد ۲۰۶ کیلوگرم در یکضرب، ۲۶۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۶۶ کیلوگرم مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را کسب کرد. تاکنون ریحانه کریمی و مهسا بهشتی( ۲ مدال برنز)، علی عالی پور( مدال طلا) برای وزنه‌برداری ایران افتخارآفرینی کردند. مصطفی جوادی و علیرضا نصیری دیگر نمایندگان وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم و ۱۱۰ کیلوگرم دستشان از کسب مدال کوتاه ماند و به ترتیب با قرار گرفتن در جایگاه پنجم و چهارم به کار خود پایان دادند.

در دسته فوق سنگین علی عمار وزنه‌بردار سنگین وزن عراق رکورد یک‌ضرب جهان را با مهار وزنه ۲۱۹ کیلوگرم شکست.

عملکرد وزنه‌بردار ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب

وی در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. داوودی در دومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۲ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. وی در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد و در رده دوم قرار گرفت.

ویدیوی حرکت‌های علی داوودی در یک‌ضرب

حرکت دوضرب

وی در اولین حرکت دوضرب وزنه ۲۴۲ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد. او در دومین حرکت وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد که مورد موافقت اعضای هیئت ژوری قرار نگرفت و پس از اعتراض ایران مورد بازبینی قرار گرفت که مورد تأیید اعضای هیئت ژوری قرار گرفت و بدین ترتیب علی داودی موفق به کسب مدال طلای بازی های آسیایی در دسته فوق سنگین شد.

ویدیوی حرکت‌های علی داوودی در دوضرب

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان( دوومیدانی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)