به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) در شمال‌غرب کشور، به‌ویژه مناطق شمالی، طی ۲۴ ساعت آینده شاهد شرایط جوی پاییزی و کاهش دما خواهیم بود.

وی افزود: در استان آذربایجان غربی، به‌ویژه در مناطق ماکو، شوط، چالدران، خوی و سلماس و در استان آذربایجان شرقی نیز در هادیشهر، مرند، کلیبر، هریس، اهر، ورزقان، مهربان و سراب، از بعدازظهر امروز احتمال وقوع رگبارهای شدید و سیلاب وجود دارد و ساکنان این مناطق باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

اصغری بیان کرد: در استان اردبیل نیز مناطقی از جمله گرمی، مشگین‌شهر، نمین، سرعین و آبی‌بیگلو از بعدازظهر امروز با احتمال رگبارهای شدید و وقوع سیلاب مواجه هستند.

وی یادآور شد: از ساعات شب، فعالیت بارشی در استان گیلان نیز تشدید می‌شود و در مناطقی همچون کشلی، تالش، لیسار، اسالم، پره‌سر، بندر انزلی، صومعه‌سرا، فومن، ماسال، ملاسرا، سیاهکل، کوچصفهان و خمام، احتمال بارش‌های همراه با رعدوبرق وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: برای استان‌های مازندران و گلستان نیز از غروب سه‌شنبه (۷ مهر) تا پایان وقت چهارشنبه (۸ مهر) هشدار نارنجی صادر شده است.

وی گفت: بر اساس الگوهای پیش‌بینی هواشناسی، کاهش دما به‌ویژه در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است و احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی نیز وجود دارد؛ بنابراین در صورت مشاهده نخستین بارش برف پاییزی در این مناطق، موضوع دور از انتظار نخواهد بود و کوهنوردان باید هنگام صعود، شرایط جوی را به‌طور جدی مدنظر قرار دهند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در استان‌های بوشهر و خوزستان نیز طی امروز و فردا (چهارشنبه، ۸ مهر) دریا مواج خواهد بود و لازم است در ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک، احتیاط کامل صورت گیرد.