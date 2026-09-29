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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

اولین برف پاییزی در راه است؛ هشدار بارش‌های شدید و سیلابی در ۶ استان

اولین برف پاییزی در راه است؛ هشدار بارش‌های شدید و سیلابی در ۶ استان

یک کارشناس هواشناسی گفت: امروز (۷ مهر) بارش‌های شدید و سیلابی در ۶ استان پیش‌بینی می‌شود و کاهش دما در نیمه شمالی کشور رخ می‌دهد؛ همچنین احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) در شمال‌غرب کشور، به‌ویژه مناطق شمالی، طی ۲۴ ساعت آینده شاهد شرایط جوی پاییزی و کاهش دما خواهیم بود.

وی افزود: در استان آذربایجان غربی، به‌ویژه در مناطق ماکو، شوط، چالدران، خوی و سلماس و در استان آذربایجان شرقی نیز در هادیشهر، مرند، کلیبر، هریس، اهر، ورزقان، مهربان و سراب، از بعدازظهر امروز احتمال وقوع رگبارهای شدید و سیلاب وجود دارد و ساکنان این مناطق باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

اصغری بیان کرد: در استان اردبیل نیز مناطقی از جمله گرمی، مشگین‌شهر، نمین، سرعین و آبی‌بیگلو از بعدازظهر امروز با احتمال رگبارهای شدید و وقوع سیلاب مواجه هستند.

وی یادآور شد: از ساعات شب، فعالیت بارشی در استان گیلان نیز تشدید می‌شود و در مناطقی همچون کشلی، تالش، لیسار، اسالم، پره‌سر، بندر انزلی، صومعه‌سرا، فومن، ماسال، ملاسرا، سیاهکل، کوچصفهان و خمام، احتمال بارش‌های همراه با رعدوبرق وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: برای استان‌های مازندران و گلستان نیز از غروب سه‌شنبه (۷ مهر) تا پایان وقت چهارشنبه (۸ مهر) هشدار نارنجی صادر شده است.

وی گفت: بر اساس الگوهای پیش‌بینی هواشناسی، کاهش دما به‌ویژه در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است و احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی نیز وجود دارد؛ بنابراین در صورت مشاهده نخستین بارش برف پاییزی در این مناطق، موضوع دور از انتظار نخواهد بود و کوهنوردان باید هنگام صعود، شرایط جوی را به‌طور جدی مدنظر قرار دهند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در استان‌های بوشهر و خوزستان نیز طی امروز و فردا (چهارشنبه، ۸ مهر) دریا مواج خواهد بود و لازم است در ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک، احتیاط کامل صورت گیرد.

کد مطلب 6962688
زهره آقاجانی

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