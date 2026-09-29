به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله آقابیگی سه شنبه شب در آیین افتتاحیه رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی سطح یک سیل و طوفان منطقه شمال‌غرب کشور اظهار کرد: این رزمایش، پنجاه‌ ویکمین رزمایش عملیاتی و تمرینی وزارت نیرو در سال جاری است که با مشارکت استان‌های آذربایجان‌ غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل، زنجان و گیلان به‌ عنوان استان‌های یاری‌ رسان برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: پایداری زیرساخت‌ها مکمل قدرت دفاعی و نظامی کشور است، همان‌طور که چشمان نیروهای مسلح بر صفحات رادار پایش آسمان بیدار است، تلاشگران صنعت آب و برق نیز اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین خللی در جریان خدمات‌رسانی پایدار به هم‌وطنان وارد شود.

آقابیگی با اشاره به جزئیات رزمایش منطقه‌ای جاری افزود: این رزمایش کاملاً عملیاتی و میدانی است و در آن بیش از ۵۰۰ نیروی تخصصی و حدود ۱۶۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، سنگین و لجستیکی از ۶ استان کشور به میدان آمده‌اند تا سناریوهای واقعی بحران را مدیریت و بازآرایی کنند.

تاب‌آوری شبکه برق و آب، بال دوم بازدارندگی کشور

وی با اشاره به تجارب به‌ دست‌آمده در جریان تهاجم‌های دشمن و جنگ‌های تحمیلی اخیر از جمله نبردهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رمضان اظهار کرد:دشمن با پیشرفته‌ ترین جنگ‌افزارها، ماهواره‌ها، داده‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی وارد میدان شد تا شریان‌های خدماتی را فلج کند؛ اما آنچه دشمن را مأیوس و زمین‌گیر کرد، آمادگی شبانه‌روزی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: به تعبیر فرماندهان ارشد نظامی، در کنار اقتدار دفاعی سپاه و ارتش، تاب‌آوری شبکه برق و آب، بال دوم بازدارندگی کشور بود که امنیت پایدار را برای مردم تضمین کرد.

وی افزود: با توجه به احتمال وقوع حوادثی مانند سیل، طوفان و زلزله و همچنین تهدیدات ناشی از جنگ و حملات سایبری، باید آمادگی لازم برای حفظ و تداوم خدمات حیاتی آب و برق وجود داشته باشد.

آقابیگی با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: صنعت آب و برق با اتکا به آمادگی‌های ایجاد شده در رزمایش‌ های گذشته توانست خدمات آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان بازیابی و در اختیار مردم قرار دهد.

وی تأکید کرد: در این رزمایش‌ها نقاط ضعف شناسایی و برطرف و نقاط قوت تقویت می‌شود و نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحران نیز مورد تمرین قرار می‌گیرد.

آقابیگی با اشاره به برگزاری رزمایش‌های متعدد در صنعت آب و برق افزود: سال گذشته یک‌هزار و ۲۹۶ رزمایش در این حوزه برگزار شد که اجرای این رزمایش‌ها در سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: وزارت نیرو با برگزاری رزمایش‌ها نشان داد که در کنار اقتدار نظامی و دفاعی کشور، افزایش تاب‌آوری و آمادگی زیرساخت‌ها نیز یکی از بازوهای مهم بازدارندگی و مدیریت بحران است.

آقابیگی همچنین با اشاره به نقش آذربایجان غربی در این زمینه گفت: این استان در دوران جنگ اخیر از استان‌های پیشرو در مشارکت و افزایش ظرفیت‌ها برای ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها بود.