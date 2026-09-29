اعلام ترکیب تیم ‌ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه‌شنبه در شهر کازان برگزار می شود.

امیر قلعه نویی تصمیم گرفت در این بازی تغییراتی را در دروازه و خط دفاعی تیم ملی ایحاد کند تا علیرضا بیرانوند پس از مدت ها روی نیمکت بنشیند و جای او را سیدحسین حسینی در چارچوب دروازه بگیرد.

۱۱ بازیکن اصلی ایران برای شروع مسابقه امشب به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی، آریا یوسفی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، محمد محبی، سردار آزمون و مهدی طارمی.