اعلام ترکیب تیم ‌ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سهشنبه در شهر کازان برگزار می شود.
امیر قلعه نویی تصمیم گرفت در این بازی تغییراتی را در دروازه و خط دفاعی تیم ملی ایحاد کند تا علیرضا بیرانوند پس از مدت ها روی نیمکت بنشیند و جای او را سیدحسین حسینی در چارچوب دروازه بگیرد.
۱۱ بازیکن اصلی ایران برای شروع مسابقه امشب به شرح زیر است:
سیدحسین حسینی، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، صالح حردانی، آریا یوسفی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، محمد محبی، سردار آزمون و مهدی طارمی.
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