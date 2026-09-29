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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

اعلام ترکیب تیم ‌ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

اعلام ترکیب تیم ‌ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای بازی دوستانه امشب مقابل روسیه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه‌شنبه در شهر کازان برگزار می شود.

امیر قلعه نویی تصمیم گرفت در این بازی تغییراتی را در دروازه و خط دفاعی تیم ملی ایحاد کند تا علیرضا بیرانوند پس از مدت ها روی نیمکت بنشیند و جای او را سیدحسین حسینی در چارچوب دروازه بگیرد.

۱۱ بازیکن اصلی ایران برای شروع مسابقه امشب به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی، آریا یوسفی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، محمد محبی، سردار آزمون و مهدی طارمی.

کد مطلب 6962776

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