آتشپاد امید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار امروز جمعی از آتش‌نشانان برتر کشور با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی اظهار کرد: در این دیدار که با حضور هفت نفر از مدیران عامل برتر سازمان‌های آتش‌نشانی کشور برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات صنفی، تخصصی و تجهیزاتی آتش‌نشانان مطرح و بر ضرورت حمایت دولت برای رفع مشکلات این قشر تأکید شد.

وی با بیان اینکه آتش‌نشانان با وجود دشواری‌ها و مخاطرات فراوان، عاشقانه در مسیر نجات جان انسان‌ها خدمت می‌کنند، افزود: بسیاری از همکاران ما از مهارت‌های متعددی برخوردارند و با وجود فرصت‌های شغلی پردرآمدتر، به دلیل علاقه و تعهد به نجات جان شهروندان، خدمت در آتش‌نشانی را انتخاب کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به عملکرد نیروهای آتش‌نشانی در شرایط بحرانی تصریح کرد: میانگین زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل حریق و حادثه در سراسر کشور چهار دقیقه است که این زمان در جریان جنگ رمضان، با تلاش و آمادگی نیروها، یک دقیقه کاهش یافت.

آتش‌نشانان باید در رسته فنی‌مهندسی قرار گیرند

باقری که ریاست کارگروه آتش‌نشانی‌های اتحادیه خدمات شهری کشور را نیز بر عهده دارد، با اشاره به مهم‌ترین مطالبه مطرح‌شده در دیدار با رئیس‌جمهور گفت: یکی از دغدغه‌های اساسی آتش‌نشانان، اصلاح رسته شغلی و به رسمیت شناختن ماهیت تخصصی و مهندسی فعالیت آنان است؛ موضوعی که با وجود اهمیت فراوان، تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: یک آتش‌نشان برای تسلط بر مأموریت‌های مختلف باید در حوزه‌هایی همچون مهندسی حریق، سیستم‌های تخلیه دود، تهویه و عملیات نجات تخصص داشته باشد، زیرا هر حادثه شرایط متفاوتی دارد و مدیریت آن نیازمند دانش و مهارت ویژه است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان افزود: در حالی که گذراندن حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ واحد آموزشی برای دریافت بسیاری از مدارک مهندسی کفایت می‌کند، آتش‌نشانان برای تسلط بر تخصص‌های مختلف مرتبط با مأموریت‌های خود به گذراندن حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ واحد آموزشی نیاز دارند، اما همچنان در احکام اداری آنان رسته خدماتی درج شده است.

باقری تأکید کرد: از رئیس‌جمهور درخواست کردیم با توجه به ماهیت تخصصی و مهندسی حرفه آتش‌نشانی، زمینه تغییر رسته شغلی این نیروها از خدماتی به فنی‌مهندسی فراهم شود؛ موضوعی که از مطالبات مشترک آتش‌نشانان سراسر کشور است.

درخواست پاداش یک‌ماه حقوق برای آتش‌نشانان

وی با اشاره به دیگر مطالبه مطرح‌شده در دیدار با رئیس‌جمهور اظهار کرد: به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، درخواست پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق به آتش‌نشانان کشور مطرح شد تا از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی این نیروها قدردانی شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان همچنین رفع مشکلات گمرکی تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی را از دیگر موضوعات این نشست برشمرد و گفت: مشکلات موجود در مسیر ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی آتش‌نشانی از جمله دغدغه‌هایی است که شهرداران نیز بر ضرورت رفع آن تأکید کرده‌اند و انتظار داریم دولت برای تسهیل این فرایند اقدام کند.

باقری با تأکید بر آمادگی آتش‌نشانان برای خدمت‌رسانی در تمامی شرایط خاطرنشان کرد: شعار ما این است که تو را نمی‌شناسم، ولی جانت را نجات می‌دهم و آتش‌نشانان کشور برای تأمین ایمنی شهروندان تا پای جان ایستاده‌اند.