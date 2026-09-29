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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

جلوگیری از ۱۱۹۰ مورد سقط جنین در کرمان؛ ۸۱۳ نوزاد متولد شدند

جلوگیری از ۱۱۹۰ مورد سقط جنین در کرمان؛ ۸۱۳ نوزاد متولد شدند

کرمان- مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کرمان گفت: مراکز «نفس» استان کرمان از شهریور ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ با انصراف یک‌ هزار و ۱۹۰ نفر از سقط جنین، زمینه ثبت ۸۱۳ تولد را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق تقوی، سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۰ مرکز «نفس» در سطح استان کرمان گفت: مراکز «نفس» استان کرمان از شهریور ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ با انصراف یک‌ هزار و ۱۹۰ نفر از سقط جنین، زمینه ثبت ۸۱۳ تولد را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: طی این مدت، یک‌ هزار و ۲۶۸ نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند و در کنار ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم، ۴۶۳ کارگاه آموزشی با حضور ۵۴ هزار و ۴۶۹ نفر برگزار شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات با محوریت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمان و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت انجام می‌شود و هدف اصلی، ارائه حمایت‌های تخصصی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها در مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه و حفظ حیات فرزندان است.

تقوی، در پایان تأکید کرد: هر تولد، یک فرصت تازه برای زندگی و آینده است و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمان با تداوم فعالیت مراکز «نفس» و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، حمایت از خانواده‌ها و صیانت از حیات فرزندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6963022

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