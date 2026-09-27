طالبی: فرزند آوری مؤلفه راهبردی امنیت ملی و اقتصاد آینده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در همایش ملی رویش امید که در محل تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد با تأکید بر ضرورت توجه راهبردی به فرزندآوری و ضرورت قرار گرفتن موضوع جمعیت در محورهای اصلی برنامه‌ریزی گفت: باید فرزندآوری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد و نگاه به این موضوع، نگاهی معطوف به آینده ایران باشد.

وی همچنین بر ابتکار استان کرمان در برگزاری همایش رویش امید تأکید کرد و افزود: انتخاب این نام، نشان‌دهنده نگاه استان به امیدآفرینی و امیدوار بودن به آینده کشور و نقش خانواده‌ها در این مسیر است.

طالبی، با بیان اینکه کرمان باید در حوزه فرزندآوری پیشتاز باشد، به گزارش ارائه‌شده درباره اقدامات مجموعه بسیج استان اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های انجام‌شده در این مجموعه، نقش پیشتازی برای کرمان در کشور رقم زده است.

وی یکی از ظرفیت‌های استان کرمان را فراهم شدن فرصت‌های درمان ناباروری و حمایت از زوج‌های نابارور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانست و گفت: در زمینه حمایت از خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند، نیز اقداماتی انجام شده است.

استاندار کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیت مؤسسات و بانک‌های قرض‌الحسنه و هماهنگی‌های انجام‌شده برای حمایت از درمان ناباروری اظهار کرد: قرار است منابعی از محل مسئولیت‌های اجتماعی به صندوق حمایت تزریق تا هیچ خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های درمانی با مشکل روبه‌رو نشود.



طالبی، همچنین به ظرفیت بخش خصوصی و مؤسسات فعال در حوزه درمان در استان کرمان اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، ظرفیت‌های سرمایه انسانی، فرصت‌های ایجاد اشتغال و ظرفیت‌های تأمین مسکن می‌تواند در کنار راهبردهای دولت و مجلس برای تشویق فرزندآوری، زمینه پیشتازی استان در افزایش جمعیت را فراهم کند.



مقام عالی دولت در استان کرمان با تأکید براینکه فرزندآوری صرفاً به تولد فرزند محدود نمی‌شود و گفت: ما باید زیست‌بوم خانواده را مورد توجه قرار دهیم.



به گفته وی، تولد فرزند، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و سایر اقدامات حمایتی، اجزای این زیست‌بوم هستند.



استاندار کرمان، روان بودن تسهیلات ازدواج، تسهیلات مسکن و مشوق‌های اقتصادی و همچنین تأمین سلامت و آرامش اجتماعی و روانی را از دیگر مؤلفه‌های این زیست‌بوم عنوان کرد و افزود: این موارد باید به‌عنوان اجزای یک سیاست واحد در استان دنبال شود.



طالبی، با قدردانی از خیرین و گروه‌های اجتماعی اعلام کرد: هر حرکت تأثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت از سوی گروه‌های اجتماعی مورد حمایت استان خواهد بود و این حمایت می‌تواند مالی یا لجستیکی باشد، مشروط بر اینکه آثار و قابلیت ارزیابی اقدامات مشخص باشد.



وی همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین مسکن‌ساز، خیرین مدرسه‌ساز و گروه‌های فعال در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و از حمایت استان از همکاری بنگاه‌های اقتصادی با دانشگاه علوم پزشکی در حوزه فرزندآوری خبر داد.



استاندار کرمان در ادامه گفت: همه ظرفیت‌های قابل استفاده استان برای تحقق اقدامات در حوزه فرزندآوری به کار گرفته خواهد شد و از کسانی که در این عرصه راهبری یا در میدان عمل برای تشویق فرزندآوری خانواده‌ها تلاش می‌کنند، حمایت می‌شود.



طالبی، در پایان از مدیران استان خواست هر یک از خود بپرسند اقدامات و فعالیت‌های مجموعه تحت مدیریتشان تا چه اندازه به تقویت زیست‌بوم خانواده، حمایت از خانواده و فرزندآوری کمک کرده است.

وی تأکید کرد: شکل‌گیری چنین نگاهی در میان مدیران می‌تواند همه را برای تقویت بنیاد خانواده و افزایش جمعیت در استان کرمان هم‌جهت و همراه کند.