معاون وزیر بهداشت: سامانه ملی سرطان، بار مالی درمان را کاهش خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی، پنجشنبه شب در مراسم افتتاح مرکز پیشرفته تصویربرداری پزشکی هسته‌ای «پت‌اسکن» در کرمان، توسعه تشخیص زودهنگام، پیشگیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از الزامات آینده نظام سلامت دانست و گفت: تشخیص سرطان در مراحل اولیه می‌تواند هزینه و پیچیدگی درمان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی با تأکید بر شتاب پیشرفت فناوری‌های پزشکی افزود: فناوری‌های نوین به سرعت در حال تغییر چهره درمان هستند و کشورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری نکنند، در آینده با عقب‌ماندگی مواجه خواهند شد.

رضوی، مشارکت خیرین را یکی از ارکان توسعه سلامت در کرمان عنوان کرد و گفت: هیچ دولتی به تنهایی قادر به تأمین تمام هزینه‌های نظام سلامت نیست و تجربه کرمان نشان می‌دهد که همراهی خیرین، مسئولان و مجموعه‌های مختلف می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های درمانی کمک کند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ظرفیت‌های درمانی کرمان افزود: با توجه به جمعیت استان و استان‌های همجوار، کرمان ظرفیت آن را دارد که به یک مرکز ارجاع و رفرنس درمانی در منطقه تبدیل شود و خدمات تخصصی را به جمعیتی حدود پنج تا شش میلیون نفر ارائه دهد.

وی با بیان اینکه بیمار در حوزه سلامت برخلاف بسیاری از حوزه‌ها قدرت انتخاب محدودی دارد، بر ضرورت حمایت از بیماران تأکید کرد و گفت: نباید بیمار به دلیل مشکلات مالی از درمان باکیفیت محروم شود.

رضوی، همچنین از راه‌اندازی سامانه جامع سرطان خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات و خدمات مرتبط با بیماران، پزشکان، بیمه‌ها و خیرین در یک بستر مشخص ثبت و ساماندهی خواهد شد تا زمینه دسترسی بیماران مبتلا به سرطان به خدمات درمانی و کاهش پرداخت از جیب آنان فراهم شود.

تکمیل چرخه تشخیص و درمان سرطان در کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به بهره‌برداری از دستگاه پیشرفته پت‌اسکن در این استان گفت: با راه‌اندازی این دستگاه، چرخه تشخیص و درمان سرطان در قطب درمانی کرمان تکمیل می‌شود و یکی از الزامات تبدیل این استان به مرکز جامع سرطان تیپ سه در کشور فراهم خواهد شد.

مرتضی هاشمیان، اظهار کرد: امروز برای کرمان و استان کرمان روزی تاریخی است؛ چراکه دستگاه پت‌اسکن پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسید و با ورود آن به چرخه خدمات درمانی، زیرساخت‌های مورد نیاز قطب سرطان کرمان تکمیل می‌شود.

وی افزود: در سند توسعه ملی مراقبت از سرطان، قطب‌هایی در کشور تعریف شده‌اند که کرمان در کنار مشهد، اصفهان و شیراز قرار دارد و قطب بودن، الزامات و زیرساخت‌های مشخصی دارد و بهره‌برداری از پت‌اسکن یکی از حلقه‌های مهم در تکمیل این زنجیره است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارزش ریالی این پروژه را حدود یک همت اعلام کرد و گفت: ارزش واقعی این طرح تنها در میزان سرمایه‌گذاری آن خلاصه نمی‌شود، بلکه همراهی و همدلی مردم، نهادهای دولتی، مجموعه‌های صنعتی و معدنی و خیرین استان برای به ثمر رسیدن آن اهمیت بیشتری دارد.

گفتنی است مرکز پیشرفته تصویربرداری پزشکی هسته‌ای «پت‌اسکندر» کرمان زمینی به مساحت ۱.۶ هکتار و با زیربنای حدود ۵ هزار مترمربع احداث و دستگاه پت‌اسکن به‌عنوان یکی از تجهیزات پیشرفته تصویربرداری پزشکی هسته‌ای در آن مستقر شده است.

پت‌اسکن با تصویربرداری عملکردی و متابولیک، در کنار اطلاعات آناتومیک، نقش مهمی در تشخیص و مرحله‌بندی تومورها، ارزیابی میزان پاسخ بیمار به درمان و پیگیری (Follow-up) روند بیماری دارد و می‌تواند به پزشکان در انتخاب و اصلاح مسیر درمان کمک کند.

راه‌اندازی این مرکز در کرمان با مشارکت مجموعه‌ای از خیرین و بنگاه‌های اقتصادی استان انجام شده است.

بهره‌برداری از این مرکز، با کاهش نیاز بیماران کرمانی به سفر به سایر استان‌ها برای انجام تصویربرداری‌های تخصصی، گامی مهم در تکمیل زنجیره تشخیص و درمان سرطان و تقویت جایگاه کرمان به‌عنوان قطب خدمات تخصصی سلامت در منطقه محسوب می‌شود.