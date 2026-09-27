به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نظری، ظهر یکشنبه در سومین مرحله ملی «رویش امید» که در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد با تبریک سالروز عملیات ثامنالائمه (ع) و شکست حصر آبادان، گفت: امروز در جمع زوجهایی حضور داریم که حضورشان خود نماد نور و امید است و شنیدن صدای زندگی و امید در چنین جمعی، ارزشمند و دلگرمکننده است.
وی افزود: یکی از ویژگیهای این همایش، مشاهده مستقیم نتیجه اقدامات انجامشده برای حمایت از زوجهای نابارور است؛ اقداماتی که میتواند به تولد فرزند و در نهایت تحکیم بنیان خانواده منجر شود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و خانوادههای آنان، از حضور مسئولان ملی و استانی، بنیاد تعاون بسیج، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مشارکتکننده در این برنامه قدردانی کرد و گفت: برگزاری این همایش حاصل یک کار تیمی و همافزایی میان مجموعههای مختلف است و امروز بخشی از ثمرات این تلاشها را شاهد هستیم.
ناباروری؛ مسئلهای فراتر از درمان پزشکی
سردار نظری، با تأکید بر حساسیت موضوع ناباروری اظهار داشت: ناباروری تنها یک مسئله پزشکی نیست، بلکه تجربهای عمیق و انسانی است که ابعاد روانی و اجتماعی نیز دارد؛ بنابراین همه افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند باید با حساسیت و مسئولیت بیشتری نسبت به آن برخورد کرده و حمایتهای لازم را از خانوادهها به عمل آورند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت افزود: امام شهید در زمینه جمعیت و درمان ناباروری حساسیت ویژهای داشت و در سیاستهای کلان جمعیتی نیز نکات ارزشمندی مطرح شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به هزینههای بالای درمان ناباروری گفت: هزینههای درمان و فشارهای ناشی از آن میتواند برخی خانوادهها را با ناامیدی مواجه کند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که خانوادهها بدانند ناباروری قابل درمان است و مشکلات مالی و دشواریهای مسیر درمان نباید موجب از دست رفتن امید آنان شود.
ضرورت تقویت حمایت از زوجهای نابارور
سردار نظری، ادامه داد: امروز باید تلاش کنیم این امید را ابتدا در استان کرمان و سپس در سطح کشور تقویت کنیم و خوشبختانه این مسیر آغاز شده و مجموعههای مختلف در حال همکاری و حمایت هستند.
وی با بیان اینکه ناباروری قابل درمان است، تصریح کرد: اگر استقامت، صبر، جدیت و مداومت در مسیر درمان وجود داشته باشد، میتوان برای حل این مشکل گامهای مؤثری برداشت.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به تجربه اجرای طرحهای حمایتی در تهران گفت: طی چند سال گذشته این مسیر با همکاری شهرداری و استانداران وقت تهران دنبال شده و نتایج خوبی نیز به دست آمده است؛ اکنون باید از این تجربیات برای تقویت حمایت از زوجهای نابارور در سایر مناطق استفاده کرد.
وی تقویت چتر حمایتی از زوجهای نابارور را مسئولیتی مشترک دانست و افزود: حمایتها باید از صندوقها و بیمهها تا مراکز درمانی و مجموعههای اجرایی گسترش یابد تا خانوادهها در مسیر درمان احساس تنهایی نکنند.
توسعه زیرساختهای درمان ناباروری در کرمان
سردار نظری، با اشاره به اقدامات انجامشده در استان کرمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی و مجموعههای مرتبط در این زمینه فعالیتهایی داشتهاند و یک مرکز درمان ناباروری نیز با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آماده شده است که برای تجهیز آن نیز حمایتهایی انجام خواهد شد.
وی افزود: سپاه و سایر مجموعهها نیز برای توسعه مراکز و تقویت زیرساختهای درمان ناباروری همکاری خواهند کرد و مجموعه تعاون بسیج و مسئولانی که نسبت به این موضوع دغدغه و حساسیت دارند، در این مسیر پای کار هستند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با تأکید بر جایگاه جمعیت در سیاستهای کلان کشور اظهار کرد: جمعیت یک راهبرد و سیاست اصلی برای کشور است و باید تلاش کنیم این راهبرد به نتیجه برسد؛ حمایت از زوجهای نابارور نیز یکی از مسیرهای مهم تحقق این سیاست به شمار میرود.
سردار نظری، با قدردانی از دستگاهها و مجموعههای مشارکتکننده در این طرح گفت: اگر بخواهم نام همه دستگاهها و افرادی را که در این کار نقش داشتهاند ذکر کنم، زمان زیادی لازم است، اما آنچه اهمیت دارد این است که امروز یک تیم بزرگ برای امیدآفرینی و حمایت از خانوادهها در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
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