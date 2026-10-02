سعید محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: دختران ما واقعاً فوق‌العاده کار کردند و تاریخ‌سازی کردند. عملکردشان عالی بود و وزنه‌هایی که در مسابقات ثبت کردند، نشان داد که روی آنها کار شده است

. حرکت‌های مثبت زیادی داشتند و خدا را شکر من را نسبت به آینده امیدوار کردند. مهسا بهشتی تنها ۱۷ سال داشت و در رده بزرگسالان رقابت کرد و موفق به کسب مدال برنز شد. ریحانه کریمی هم عملکرد خوبی داشت و به نظرم می‌توانست نتیجه بهتری بگیرد، اما در مجموع عملکردش قابل قبول بود.

وی گفت: در بخش مردان نیز علی داوودی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و به معنای واقعی کلمه شاهکار کرد. او رکوردی را به ثبت رساند که پیش از این در مسابقات موفق به ثبت آن نشده بود و با ثبت پنج حرکت صحیح، نشان داد از آمادگی بسیار خوبی برخوردار است. از شرایط او نیز از نزدیک در جریان بودم و می‌دانم که شرایط مناسبی هم برای آماده‌سازی ورزشکاران فراهم شده بود. علی عالی‌پور نیز موفق به کسب مدال طلا شد و خدا را شکر که توانست به این مدال دست پیدا کند.

انتظارم از علی عالی پور خیلی بیشتر است

محمدپور در مورد عملکرد علی عالی پور گفت: البته با توجه به عملکرد او، سطح انتظارات من از عالی‌پور بالاتر رفته است. انتظار دارم در آینده علی عالی‌پور به سطحی برسد که در مسابقات جهانی برای رقابت با کارلوس ناسار تلاش کند، نه اینکه در مسابقات آسیایی منتظر بمانیم تا رقیب مرتکب خطا شود تا امکان کسب مدال طلا فراهم شود. رکوردهایی که عالی‌پور در تمرینات ثبت کرده بود، بسیار خوب بود. فکر می‌کنم در یک‌ضرب به ۱۹۰ کیلوگرم و در دوضرب به ۲۲۷ کیلوگرم رسیده بود. من امیدوار بودم در این مسابقات نیز وزنه‌های بهتری ثبت کند. عملکردش بد نبود، اما نسبت به انتظاری که از خودش داشتم، کمی پایین‌تر بود.

جوادی و نصیری واقعا ضعیف کار کردند

محمدپور در ادامه درباره عملکرد مصطفی جوادی و علیرضا نصیری گفت: مصطفی جوادی و علیرضا نصیری واقعاً عملکرد ضعیفی داشتند. ما دو مدال طلا گرفتیم و این نتیجه برای کاروان ایران بسیار خوب بود، اما نباید از این دو ورزشکار غافل شویم و باید نقاط ضعف آنها را بررسی کنیم. فکر می‌کنم باید روی علیرضا نصیری بیشتر کار شود. او هنوز جوان است و وزنه‌بردار قابل قبولی محسوب می‌شود، اما متأسفانه به پختگی لازم نرسیده است. در مسابقات حرکت‌های خطای زیادی دارد و این موضوع برای او یک ضعف محسوب می‌شود. در تمرینات نیز در هفته‌های اخیر به وزنه‌های خوبی رسیده بود و به‌راحتی می‌توانست در این مسابقات مدال کسب کند، اما وزنه‌های خوبی را در مسابقه ثبت نکرد.

بهتر بود برای نصیری ابتدا برنز را قطعی کنند

کارشناس وزنه‌برداری با اشاره به نحوه انتخاب وزنه‌های علیرضا نصیری در مسابقات آسیایی عنوان کرد: من با توجه به شرایطی که پیش از اعزام مطرح می‌شد، یعنی اینکه علیرضا نصیری هنوز به آمادگی صددرصدی نرسیده است، فکر می‌کنم می‌شد استراتژی بهتری برای او در نظر گرفت. در حرکت دوم می‌توانستند ابتدا مدال برنز را قطعی کنند و سپس در حرکت سوم برای مدال نقره تلاش کنند. وقتی ورزشکار برای مدال نقره روی تخته می‌رود، در شرایطی قرار می‌گیرد که بین کسب مدال و بی‌مدالی قرار دارد و طبیعتاً فشار و استرس بیشتری دارد. اگر ابتدا مدال برنز قطعی می‌شد، شاید علیرضا با اعتمادبه‌نفس بیشتری برای حرکت بعدی روی تخته می‌رفت و حتی می‌توانست برای نقره نیز تلاش کند.

نصیری در یک ضرب ضعف تکنیک دارد

محمدپور درباره شرایط فنی و روانی نصیری نیز گفت: علیرضا نصیری وزنه‌بردار جوان و قابل قبولی است، اما فکر می‌کنم هم از نظر تکنیک و هم از نظر اعتمادبه‌نفس نیاز به کار بیشتری دارد. او قدرت بدنی بالایی دارد، اما ضعف در تکنیک دارد و این موضوع هنوز به اندازه قدرت بدنی‌اش کامل نشده است. برای مثال، ممکن است در تمرین یک وزنه ۱۹۰ کیلوگرمی را چند بار امتحان کند و چند بار آن را از دست بدهد و در نهایت یک بار موفق شود. در تمرین این اتفاق ممکن است قابل قبول باشد، اما در مسابقه شما یک فرصت دارید و نمی‌توانید چهار یا پنج بار یک وزنه را امتحان کنید. همین موضوع باعث می‌شود فشار مسابقه روی ورزشکار بیشتر شود.

کارشناس وزنه‌برداری تأکید کرد: علیرضا نصیری در مسابقات مختلف نیز سابقه خطاهای زیادی در یک‌ضرب داشته است. این ضعف برزگی است. از لحاظ فیزیکی و قدرت بدنی فوق‌العاده توانمند است، اما به نظرم باید بیشتر روی تکنیک او کار شود. مربی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد و به افزایش اعتمادبه‌نفس او کمک کند. همه ورزشکاران استرس دارند، اما مهم این است که بتوانند آن را کنترل کنند. وقتی استرس از کنترل خارج شود، می‌تواند روی عملکرد ورزشکار تأثیر منفی بگذارد.

وی با اشاره به نقش روان‌شناس و مربی در آماده‌سازی نصیری اظهار کرد: روان‌شناس می‌تواند کمک زیادی به ورزشکار کند، اما خود ورزشکار و همچنین مربی نقش بسیار مهمی دارند. روان‌شناس شاید هفته‌ای یک یا دو جلسه و برای مدت محدودی با ورزشکار کار کند، اما مربی شبانه‌روز در کنار ورزشکار است و با صحبت‌ها و حمایت‌های خود می‌تواند امید، انگیزه و اعتمادبه‌نفس او را افزایش دهد.

مصطفی جوادی بهانه تراشی کرد

محمدپور درباره عملکرد مصطفی جوادی نیز گفت: مصطفی جوادی هم در مجموع تنها دو حرکت صحیح داشت. از او انتظار می‌رفت حرکت‌های مثبت بیشتری داشته باشد. مصطفی دو سال از مسابقات دور بود، اما حدود هفت تا هشت ماه در اردو تمرین کرده است، بنابراین نمی‌توان گفت ورزشکار بی‌تجربه‌ای بود. او در مصاحبه‌اش هم عنوان کرده بود میله‌ها متفاوت بود که به نظرم این حرف منطقی نبود. روز مسابقه اصلا توجهی به این مسائل نمی‌شود. درست است که برندهای مختلف متفاوت است اما میله‌ها طبق استاندارد جهانی تهیه می‌شود. با احترام به مصطفی جوادی اما من فکر می‌کنم این صحبت‌ها بهانه تراشی است. او باید بیشتر روی خودش کار می‌کرد چرا که وزنه‌بردار کم تجربه‌ای هم نبود. انتظارات از او بیشتر بود ولی عملکردش واقعا ضعیف بود. سه سال پیش در مسابقات ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب ثبت کرده بود و الان وزنه ۲۰۰ کیلوگرم را ثبت کرد که این نشان می‌دهد او ضعیف کار کرده است. امیدوارم بتواند نقاط ضعف خود را برطرف کند.

دختران وزنه‌بردار راه را برای نسل بعد باز کردند

وی درباره عملکرد ریحانه کریمی و شانس کسب مدال نقره گفت: آخرین حرکت ریحانه کریمی را دیدم و واقعاً در کشش غیرت کرد. از عملکرد او و سایر دختران واقعاً لذت بردیم. دختران ما جنگنده و باانگیزه وزنه زدند و تمام توان خود را روی تخته گذاشتند. به نظرم ریحانه توانایی کسب مدال نقره را داشت. حتی در حرکت آخر نیز فرصت داشت مدال نقره را قطعی کند، اما متأسفانه در لحظه آخر از دستش رفت. با این حال، خدا را شکر که در نهایت مدال گرفتند. ورزشکارانی که به اولین مدال‌ها می‌رسند کار سختی دارند.

محمدپور با اشاره به اهمیت تاریخی مدال‌های بانوان ایران در بازی‌های آسیایی گفت: بین نقره و برنز تفاوت وجود دارد، اما به نظر من عملکرد دختران ما در هر صورت فوق‌العاده بود. وقتی ورزشکارانی مثل ریحانه کریمی و مهسا بهشتی وارد مسابقات می‌شوند، شرایط متفاوتی دارند. ما به‌عنوان ورزشکار مرد، قهرمانان و مدال‌آوران المپیک و جهان را اطراف خودمان می‌دیدیم و می‌دانستیم که کسب چنین مدال‌هایی شدنی است. اما دختران ما تاکنون کسی را در اطراف خود ندیده بودند که در بازی‌های آسیایی یا مسابقات جهانی مدال گرفته باشد. به همین دلیل، کار آنها از این نظر بسیار سخت‌تر بود. آنها باید ابتدا به خودشان ثابت می‌کردند که این اتفاق امکان‌پذیر است. به نظرم واقعاً شاهکار کردند و با کسب این مدال‌ها مسیر را برای نسل‌های بعدی نیز هموارتر کردند.

وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را در دنیا فقط سه یا چهار نفر مهار کردند

کارشناس وزنه‌برداری درباره عملکرد علی داوودی نیز گفت: علی داوودی فوق‌العاده بود. به نظرم حتی توانایی داشت سه تا چهار کیلوگرم بیشتر هم ثبت کند، اما هر سه حرکت خود را به بهترین شکل انجام داد. او بسیار مطمئن و با اعتمادبه‌نفس روی تخته آمد و با توجه به تجربه‌ای که دارد، انتظار چنین عملکردی نیز از او می‌رفت. مشخص بود که از آمادگی کامل برخوردار است و اعتمادبه‌نفس بالایی داشت. در دوضرب نیز وقتی مسابقه آغاز شد، من در ذهنم شرایطی را تصور کردم که اگر ورزشکار عراقی نتواند حرکت سوم خود را ثبت کند، داوودی به ۲۶۰ کیلوگرم نیاز خواهد داشت. ۲۶۰ کیلوگرم وزنه بسیار سنگینی است و شاید در سطح جهان تنها سه یا چهار نفر توانسته باشند چنین وزنه‌ای را ثبت کنند.

وی گفت: داوودی توانست این وزنه را بزند و واقعاً غیرت کرد. در ابتدا تصور کردم شاید حرکتش خطا شده باشد، اما وقتی تصویر آهسته را دیدم، مشخص بود آرنج او زاویه پیدا نکرده و پرس صورت نگرفته است و حرکت کاملاً صحیح بود. این موفقیت را به خودش و خانواده‌اش تبریک می‌گویم. من این خانواده را سال‌هاست می‌شناسم و معتقدم شایسته بهترین‌ها هستند.

کار وزنه‌برداری در جهانی واقعا سخت است

محمدپور درباره مسابقات جهانی پیش رو گفت: در مسابقات جهانی شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد بود. رقبای آسیایی قدرتمند هستند، اما در مسابقات جهانی رقبایی از کشورهای اروپایی نیز حضور دارند. برای مثال بلغارستان، گرجستان و ارمنستان ورزشکاران خوبی دارند و رقابت در سطح جهانی برای ورزشکارانی مانند علی عالی‌پور بسیار سخت خواهد بود. از طرفی فاصله زمانی بسیار کوتاهی بین بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی وجود دارد و ورزشکاران فرصت زیادی برای ریکاوری، بازسازی بدن و آماده‌سازی مجدد ندارند. آنها مسافت زیادی را نیز باید طی کنند و اختلاف ساعت میان ژاپن و ایران می‌تواند شرایط را دشوارتر کند و زمان برای ریکاوری نداشته باشند. با این حال امیدوارم خدا به بچه‌ها کمک کند، با آمادگی مناسب در مسابقات جهانی حاضر شوند و دوباره مردم ایران را خوشحال کنند.