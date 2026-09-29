به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد پس از کسب مدال طلای علی داوودی در دسته فوق‌سنگین وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: مدال فوق‌سنگین همیشه در ادوار المپیک و بازی‌های آسیایی یکی از ارزشمندترین مدال‌های کاروان است. بسیار خوشحالم که علی داوودی برای ایران مدال طلا گرفت و این موفقیت را به مردم ایران تبریک می‌گویم. با این مدال، قوی‌ترین مرد آسیا دوباره متعلق به ایران شد. مدتی بود که دیگر کشورها در این جایگاه قرار گرفته بودند، اما داوودی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد.

معاون وزیر ورزش همچنین به شرایط دشوار داوودی در جریان رقابت اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه حریف عراقی فاصله زیادی ایجاد کرده بود، شاید باورپذیر نبود که بتوانیم این فاصله را جبران کنیم و به مدال طلا برسیم. داوودی خیلی خوب خودش را برگرداند و ریکاوری سختی را پشت سر گذاشت.



وی عنوان کرد: کسانی که در جریان شرایط علی داوودی بودند، می‌دانند که چه کار بزرگی انجام داد. واقعاً از این موفقیت خوشحالم و این مدال یکی از مرغوب‌ترین و زیباترین طلاهایی بود که کاروان ایران امروز به دست آورد.» امروز برای کاروان ایران یک روز طلایی بود. امیدوارم این موفقیت‌ها در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد. خدا را شکر و به افتخار ایران.

