مهسا بهشتی: هدفم قهرمانی جهان و پزشک شدن است

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهسا بهشتی پس از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره رقابت سخت خود با حریف ترکمنستانی و اشک‌هایش پس از مسابقه گفت: مسابقه خیلی سختی داشتم، به‌خصوص رقابت با وزنه‌بردار ترکمنستان. خوشحالم که توانستم این رقابت را پشت سر بگذارم و مدال برنز را کسب کنم.

وزنه‌بردار نوجوان ایران درباره اشک‌هایی که پس از پایان رقابت در اتاق گرم ریخت، اظهار کرد: این اشک‌ها از خوشحالی بود؛ هم به خاطر اینکه توانستم اولین مدالم را در بازی‌های آسیایی کسب کنم و هم به این دلیل که به چیزی که می‌خواستم رسیدم. البته از اینکه نتوانستم اعدادی را که مدنظر داشتم ثبت کنم، کمی ناراحت بودم.

بهشتی در ادامه درباره نقش الهام حسینی، سرمربی تیم ملی بانوان، گفت: خانم حسینی در مسابقات خیلی کمکم کردند و تلاش داشتند شرایطی فراهم شود که بتوانم در مسابقات جهانی عملکرد بهتری داشته باشم.

وی درباره ادامه تحصیل در کنار ورزش نیز گفت: هدف اصلی‌ام در ورزش، رسیدن به مقام جهانی در وزنه‌برداری است، اما تحصیل را هم ادامه می‌دهم. فکر می‌کنم حتی اگر تا ۳۰ سالگی هم ادامه بدهم، می‌توانم در نهایت به هدفم برای دکتر شدن برسم.